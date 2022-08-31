Güneş panelinde yerli teşvik vurgunu

Güneş enerjisi santrallerinde kullanılan yerli panellerin pahalı olmasının yatırımları olumsuz etkilediği ifade ediliyor. Yatırımcılar, yerli üreticilerin teşvik avantajını tekelleşmek amacıyla kullandığını ve fahiş kârlar elde ettiklerini söylüyor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Yenilenebilir enerji kaynakları içinde önemli bir yer tutan güneşte, yatırımcı pahalı panele mahkum ediliyor. Güneş enerjisi santrali (GES) yatırımlarında KDV istisnası ve yatırım tutarının yüzde 30'u ile 50'lik kısmı Kurumlar Vergisi'nden düşülüyor. Ancak yerli olmayan panel kullanıldığında yatırımcı teşvikten faydalanamıyor. Yerli firmalar bu durumu bildikleri için ürünleri çok yüksek fiyata satıyorlar. SÖZCÜ'nün sektör temsilcilerinden edindiği bilgilere göre, Çin'den vergiler ve nakliye dahil 205 dolara alınabilen 540 vatlık paneli yerli üreticiler 232 dolardan satıyor. Yatırımcılar, yerli üreticilerin teşvik avantajını tekelleşmek amacıyla kullandığını ve fahiş kârlar elde ettiklerini söylüyor. Panel fiyatının Şangay'da 145 dolar olduğunu anlatan GES yatırımcıları, aynı panelin Türkiye'de bundan yüzde 60 daha pahalı satıldığını ifade ediyorlar.

KONTROLSÜZ FİYATLAR

GES kurulumunda teşvikler önemli yer tutuyor. Sigorta prim desteğinden çeşitli vergi indirimlerine kadar verilen teşvikler, GES'e yatırımları cazip kılıyor. Yerli panellerin teşvik edildiği sistemde, iç piyasada oluşan fiyatların kontrol edilmemesi, yatırımcıları zor durumda bırakıyor.

Kurulu güçte beşinci sırada yer alıyor

Kurulu enerji santralleri içinde GES'ler dördüncü sırada yer alıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) mayıs ayı verilerine göre, hidroelektrik santralleri toplam 31 bin 555 megavat (MW) kurulu güç ile birinci sırada yer alırken, onu 25 bin 693 MW ile doğalgaz takip ediyor. Rüzgar 10 bin 930 MW, linyit 10 bin 142 MW kurulu güce sahipken, güneş de bunların arkasından 8 bin 335 MW ile geliyor. Teşviklerle GES yatırımları hızla artıyor. EPDK verilerine göre, 2021'in Mayıs ayında güneş enerjisi kurulu gücü 7 bin 154 MW seviyesindeydi.