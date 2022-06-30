Hak-İş: Enflasyonun üzerinde iyileştirme bekliyoruz

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, bugün yapılması beklenen asgari ücret ara zammına değinerek, "Enflasyonun üzerinde bir iyileştirme bekliyoruz" dedi.

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Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, bugün yapılması beklenen asgari ücret zammına değinerek, “Enflasyonun üzerinde bir iyileştirme bekliyoruz” dedi.

Arslan, Hizmet-İş Sendikası’nın olağan genel kurulu için Kayseri’ye geldi.

Genel kurulda konuşan Arslan, asgari ücret konusuna değinerek, “Ülkemizin yaşadığı yüksek enflasyon, hayat pahalılığı, hepimizi gerçekten zorlayan, yaşamımızı altüst eden bu hızlı fiyat artışları ve enerjideki yüksek fiyatlar, belli maaşlarla hayatlarını idame ettiren insanlar için ciddi bir zorluk getirdi” dedi.

DİĞER ÇALIŞANLAR DA ZAM BEKLİYOR

“Asgari ücret tespit komisyonunun enflasyonun altında bir ücreti belirlememesini diliyoruz” diyen Arslan, “Onun için ocak ayından bu tarafa gerçekleşen enflasyon ortada. Bu doğrultuda inşallah enflasyonun üzerinde bir iyileştirme bekliyoruz” diye konuştu.

Asgari ücretlinin dışındaki çalışanlara da ücret artışı beklediklerini kaydeden Arslan, “Belediyeler, üniversiteler, özel sektördeki toplu sözleşmeler ne olacak? Burada ciddi bir sorunla karşı karşıyayız” dedi.

“O yüzden bu yapılacak artışların bütün çalışanlara yönelik bir iyileştirmeye yönelik dönüştürülmesi gerekiyor” diyen Arslan, “Özel sektördeki toplu sözleşmelerimiz eğer sözleşmelerin tarihleri temmuz ayında denk gelmiyorsa yılbaşına kadar aynı ücretle çalışmaya devam ediyorlar. Öyle bir noktaya geleceğiz ki bütün toplu sözleşmeler asgari ücret seviyesine düşecek. Bu toplu sözleşme düzeninin yok olması demektir” diye konuştu.

‘BÜTÜN ÜCRETLİLERİN YARARLANACAĞI MODEL’

“Özel sektörde sendikalı hareket tasfiye edilir. O yüzden hükümetimizin amacı sendikaları güçlendirmekken, yapılan uygulamalarla sendikal hareketi zayıflatmayalım” diyen Arslan, şöyle devam etti:

“O yüzden bizim önerimiz asgari ücreti arttıracağız. Artırdığımız oranda örneğin bütün çalışanları etkileyen bir adım atalım. Vergi dilimleriyle ilgili bir reform yapalım. 1 yıl süreyle vergi oranlarımız yüzde 10’da kalsın. Yüzde 10’da kalırsa bütün çalışanlar bundan yararlanıyor. Bütün ücretlilerin yararlanacağı bir modeli kurmamız gerekiyor.” (DHA)

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