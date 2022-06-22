Hak-İş’ten ek zam çıkışı

İşverenlerin ek zam konusunda ayak dirediğini söyleyen Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Yunus Değirmenci'den "Emekçilere bugün sahip çıkılmayacak da, ne zaman sahip çıkılacak" çıkışı geldi. Değirmenci, "İşverenler ya elini taşın altına koysun ya da işçiden özverili bir çalışma beklemesin" dedi.

Sozcu.com.tr

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Başkanlığını yaptığı Hizmet-İş Sendikası çalışanlarına temmuzdan itibaren ‘6 aylık enflasyon artı iyileştirme’ zammı yapma kararı alan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’dan sonra Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Yunus Değirmenci’den de ek zam konusunda önemli bir çıkış geldi.

“İşverenler ya elini taşın altına koysun ya da işçiden özverili bir çalışma beklemesin” diyen Değirmenci, “Temmuzda tüm çalışanlara 6 aylık enflasyon oranında ve onun da üzerine yapılacak bir iyileştirmeyle zam yapılmasını bekliyoruz” talebinde bulundu.

‘ENFLASYON CANAVARI ESİR ALDI’

Aynı zamanda Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı da olan Değirmenci, ‘enflasyon canavarının’ çalışanları adeta esir aldığını kaydetti.

Değirmenci, “Yıl başında yapılan ücret artışları, o şartlarda makul seviyelerdeydi ama bugün gelinen noktada hızla artan enflasyon, hayat pahalılığı, çalışanların alım gücünü ciddi manada düşürmüştür” dedi.

“Bu nedenle, çalışan kesim için acil bir kurtarma paketinin hayata geçirilmesini bekliyoruz” diyen Değirmenci, “Sadece asgari ücrete zam yapılması, beraberinde kaosu da getirir, bu nedenle asgari ücrete yapılacak ücret artış oranı kadar diğer tüm işyerlerimizde de işverenlerin emekçileri gözeten ücret artışlarını hayata geçirmesini istiyoruz” diye konuştu.

‘İŞVERENLER AYAK SÜRÜYOR’

İşverenlerin ek zam taleplerini karşılaması noktasında da hükümetin teşvik edici olmasının hayati önemde olduğunu kaydeden Değirmenci, şöyle dedi:

“İşverenler, çalışanlara ek zam yapmakta ayak sürüyebiliyor, harekete geçmek konusunda imtina edebiliyorlar. ‘Ben zaten yıl başında zam yaptım, işyerinin durumu da ortada' diyebiliyorlar. Bunun önüne geçmek için hükümetimizin işverenleri ek zam ve iyileştirme konusunda teşvik edici adımlar atmasını istiyoruz.”

Emekçilerin gerek fabrika çarklarının dönmesi, gerekse ülke ekonomisinin ayakta kalması adına bugüne kadar büyük fedakârlıklar yaparak, bin bir zorluklara katlandığını söyleyen Değirmenci, şöyle devam etti:

‘BUGÜN KORUMAYACAKSANIZ NE ZAMAN?’

“Hayat pahalılığı karşısında ezilen, mutfaktaki yangın karşısında susuz kalan bir emekçi kesimden bahsediyoruz. Bu ülkenin kilit taşı emekçiler, bugün korunmayacak da ne zaman korunacak. Emekçilere bugün sahip çıkılmayacak da, ne zaman sahip çıkılacak. İşverenlerin ellerini taşın altına koymasını bekliyor ve istiyoruz. Aksi takdirde işverenin önem verdiği ‘verimlilik, kaliteli üretim' gibi konularda kimse bizden özverili bir çalışma beklemesin.

Ayrıca bu hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısından işverenlerin de farkında olduğunu, rahatsız olduklarını biliyoruz ve bu yönde adım atacaklarını da ümit ediyoruz” diyerek yapılacak ek zam ve iyileştirmenin önemine dikkat çekti.

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