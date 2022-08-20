Hak-İş’ten gelir vergisi dilimlerinin ara dönemde artırılması talebi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yazı gönderen Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, gelir vergisi dilimlerinin ara dönemde artırılmasını talep etti.

Sozcu.com.tr

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Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bir yazı göndererek, gelir vergisi dilimlerinin ara dönemde artırılmasını talep etti.

Arslan, “2022 Ocak’ta belirlenen gelir vergisi dilimleri ile asgari ücretten yüksek maaş alan çalışanlar yönünden gelir vergisi kesintisi yapılmaktadır. Yılbaşından itibaren geçerli olacak şekilde belirlenen gelir vergisi dilimleri, temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmasına rağmen, ikinci altı aylık dilimde değişmemiştir” dedi ve bu durumun çalışanların eline geçecek net ücretlerde azalma yaşanmasına neden olduğunu vurguladı.

‘YAPILAN ZAMLAR AYNI ORANDA YANSIMADI’

“Asgari ücret üzeri gelir elde eden çalışanların bir kısmının ücreti, çalışanın sonraki aylarda gelir vergisinin ikinci dilimine geçmesi sebebiyle, net asgari ücretin altına düşmektedir” diyen Arslan, şöyle devam etti:

“Ayrıca, yılın ikinci altı ayında ücretlere enflasyon farklı oranında (veya farklı oranlarda) yapılan zamlar, gelir vergisi dilimlerinin aynı oranda artmaması nedeniyle, yapılan zamlar net ele geçen ücretlere aynı oranda yansımamıştır.

Örneğin; brüt 10. bin TL alan çalışanın ücretine, temmuz ayında yüzde 42,35 enflasyon zammı uygulanması halinde, net ücretine yansıyan oran yüzde 34,3'tür. Yüzde 8,1'lik artış işçiye yansımamış gelir vergisi kesintisi olarak uygulanmış olacaktır. Bu durumda enflasyonun olumsuz etkilerinin telafisi amacıyla uygulanan enflasyon farkı zammı gerçek manada işçiyi enflasyondan korumayacak ve işçinin ücretindeki artış enflasyon artışının altında (yüzde 8,1) kalacaktır.”

‘ÇALIŞANLAR DAHA RAHAT NEFES ALMALI’

Yüksek enflasyon nedeniyle asgari ücrete ara zam yapılması ihtiyacında olduğu gibi gelir vergisi dilimlerinin de ara dönemde en az enflasyon oranında artırılması gerektiğini belirten Arslan, şöyle devam etti:

“Ocak ayından bu yana yaşanan fiyat artışları nedeniyle, yılbaşında belirlenen vergi dilimi miktarlarının da artırılarak ücretli çalışanların daha rahat nefes alması sağlanmalıdır.

Bu çerçevede 2022 yılı ücretlerdeki gelir vergisi dilim miktarlarının gözden geçirilerek, 1 Temmuz tarihinden geçerli olmak üzere, altı aylık enflasyon farkı oranında artırılması talep ediyoruz.”

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