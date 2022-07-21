Halk döviz kurunu endişeli gözlerle takip etti: İpin ucu kaçtı, halimiz kalmadı

Merkez Bankası politika faizini yüzde 14'te sabit tutma kararı aldığını açıkladığı anlarda SÖZCÜ muhabiri Kapalı Çarşı'daki döviz bürolarının önünde vatandaşın nabzını tuttu. Endişeli gözlerle döviz tabelalarını takip eden yurttaşlar, "Memleket kurudu; kurlar da bizi kuruttu... Halimiz kalmadı. İpin ucu kaçtı" dedi.

Batuhan SERİM

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Kamera: Ali Selim YAMANLI/SÖZCÜ

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Kurul, yüzde 78'e yükselen resmi enflasyona rağmen politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu. Banka böylece, üst üst yedinci toplantıda da faize dokunmadı.

Kapalı Çarşı’da döviz bürolarındaki panolarda o saatlerde doların alış fiyatı 17.89’u, satış fiyatı 17.94’ü; avronun alış fiyatı 18.20’yi, satış fiyatı ise 18.27’yi gördü.

SÖZCÜ muhabiri, halkın nabzını tuttu.

VATANDAŞ TEPKİLİ

Büro önündeki tabelaları izleyen yurttaşlar şöyle dedi:

“TUTARSIZLIK DEVAM EDİYOR”

Ayten Eke: “(Döviz kurlarındaki) Tutarsızlık her zamanki gibi devam ediyor. Bu artış bizim alım gücümüzü olumsuz etkiliyor. Dövizle beraber her şeyin fiyatı artıyor. (Sizce bu yükseliş neden önlenemiyor?) Çünkü kasada para kalmadı. İktidarın uyguladığı ekonomi politikalarını doğru bulmuyorum.”

“İPİN UCU KAÇTI”

Ünal Sarıoğlu: “İpin ucu kaçtı. Güven ortamı oluşmadığı sürece bu durumun düzeleceğini sanmıyorum.”

“KURLAR BİZİ DE KURUTTU”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Memleket kurudu; kurlar da bizi kuruttu… Halimiz kalmadı.”

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