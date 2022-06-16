Halk Ekmek, çiftçiye destek için 75 milyon TL borçlanacak

İBB şirketi Halk Ekmek A.Ş, un ihtiyacını bir kısmını karşılamak için Silivri ve Çatalca ilçelerindeki küçük ölçekli çiftçiden doğrudan alacağı buğday için 75 milyon liralık iç borçlanmaya gidecek.

Özlem GÜVEMLİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İBB Meclisi'nin haziran ayı oturumlarında İstanbul Halk Ekmek A.Ş'nin iç borçlanma talebine ilişkin teklif gündeme geldi. Halk Ekmek A.Ş'nin un ihtiyacının belirli bir kısmının sağlanması amacıyla Silivri ve Çatalca ilçelerindeki küçük çiftçiden doğrudan buğday alımı yapılması amacıyla 75 milyon TL'ye kadar iç borçlanma yapabilmesi için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yetki verildi. Karar oybirliği ile alındı.

“EKONOMİK KRİZ, HALK EKMEK'İN ÖNEMİNİ ARTTIRDI”

Oylama öncesinde söz alan CHP'li Meclis Üyesi Cemal Sataloğlu “Ülkemizin yaşadığı ekonomik olarak geçtiğimiz zor zamanlarda Halk Ekmek daha önemli bir hale geldi. Halk Ekmek, girdi maliyetini sabitlemek, tedarikte meydana gelebilecek aksamaların önüne geçebilmek ve küçük ölçekli çiftçinin daha fazla pay almasını sağlamak için doğrudan buğday alımı yapılacak. Emeğin geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

İlginizi Çekebilir Kuponla ekmek verilen kente 'halk ekmek' kuruluyor

İlginizi Çekebilir İmamoğlu'ndan Halk Ekmek açıklaması