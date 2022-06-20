Halk Ekmek’e zam gelecek mi? İBB’den açıklama
Ekmek fiyatlarının yarından itibaren İstanbul'un bazı ilçelerinde 5 TL'ye çıkacağı açıklandı. Gelen bu zam haberinin ardından İBB'den de Halk Ekmek fiyatlarıyla ilgili duyuru yapıldı.
İstanbul'un bazı ilçelerinde 240 gram ekmeğin 5 liraya çıkacağı açıklandı. Sozcu.com.tr'ye konuşan İTO 12 No'lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, “Bugün itibarıyla henüz uygulamaya alan yok ama yarından itibaren Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir'deki fırıncılar ekmeği 5 liradan satacak” dedi.
İBB’DEN HALK EKMEK AÇIKLAMASI
Yeni zam haberinin ardından bir açıklama da İBB’den geldi. Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, 250 gram halk ekmeğin satışının 2 liradan devam edeceğini duyurdu.
Nama, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Biz, 250 gr ekmeği 2 TL'den halkımıza ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.