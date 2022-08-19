Halk ev bulamazken müteahhide konut kıyağı

Müteahhitlere, ellerinde kalan lüks ofisleri konuta dönüştürüp satma imkanı getirildi. Müteahhitler para basarken şimdi de ofis fiyatları uçacak.

Erdoğan SÜZER

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Vatandaş başını sokacak uygun fiyatlı konut bulamazken iktidar, inşa ettikleri lüks ofisler ellerinde kalan müteahhitleri kurtarmak için imar yönetmeliğini değiştirdi. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'ne eklenen geçici bir maddeyle, büro, ofis ya da rezidans olarak inşa edilen ticari yapıların ‘konut' ruhsatına dönüştürülerek satılmasının önü açıldı.Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, uygulama imar planında ‘ticaret+konut' görünen ve 18 Ağustos 2023 tarihinden önce ofis/büro amaçlı yapı ruhsatı düzenlenerek inşasına başlanmış ya da yapı kullanma izni düzenlenmiş olan yapılarda kullanım amacına yönelik ruhsat değişikliği yapılabilecek. Bu projelerde konut kullanım oranı yüzde 80'i geçmeyecek.

VATANDAŞ ALAMAZ

Örneğin aynı ölçülerde 900 ofis, 100 konut inşa etmiş bir müteahhit yeni düzenlemeyle satamadığı 900 ofisin 700'ünü konuta çevirip toplamda 800 konutu satışa çıkarabilecek. Müteahhitlere büyük para kazandıracak düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar, yani seçim dönemine kadar uygulanacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, düzenlemeyle ilgili sosyal medyadan, “Konut-kira fiyatlarını düşürmek için her adımı atıyoruz! İstanbul'da yaklaşık 1.5 milyon, ülke genelinde 4 milyon metrekare arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan ofis konuta dönüştürülecek. Bu, 50 bin yeni konut demek!” mesajını paylaştı. Ancak vatandaşın yanına bile yaklaşamayacağı 4-5 milyonluk 1+0, 1+1'lik dar konutların yabancılarla varlıklı kesime satılacağı, müteahhitlerin bu yolla kurtarılacağı ifade ediliyor.

Vergi kıyağı da var

Ofis, büro ve rezidans gibi ticari yapıların satışında yüzde 18, konutlarda ise 150 metrekarenin altına yüzde 8 KDV uygulanıyor. Ofis ruhsatları konuta dönüşeceği için müteahhitlerin ödeyeceği KDV 10 puan birden azalacak. Düzenleme nedeniyle ruhsatı henüz ofis, büro görünen yapılara ilgi artacağı için fiyatların hızla yükseleceği, vatandaşın yine zararlı çıkacağı belirtiliyor.