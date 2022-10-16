Halk fakirleştiren yaptırıma razı değil

Araştırmaya göre Türkiye’de halkın sadece yüzde 20’si “Rusya’ya yaptırımlar yaşam maliyetimi daha da artırsa bile devam etmeli” dedi.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Yapılan son global araştırmaya göre Türkiye'de vatandaşların çok büyük bölümü, ekonomik olarak yaşam maliyetini artırcaksa Rusya'ya yaptırımların sürdürülmesine razı değil. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin üzerinden yaklaşık 8 ay gibi bir zaman geçerken, batı ülkelerinin vatandaşları ağırlıklı olarak yaptırımların sıkılaştırılmasını istiyor ancak Türkiye'de yaşayanlar aynı fikirde değil. Türkiye'de halkın sadece yüzde 20'si ‘cebime dokunsa bile Rusya'ya yaptırımlar sürmeli' dedi.

İNGİLTERE'DE YÜZDE 73

YouGov-Cambridge'in 25 ülkede yaptığı son araştırmaya göre İngilizlerin yüzde 73'ü, Danimarkalıların yüzde 65'i ek maliyet getirecek olsa bile yaptırımların devam etmesi gerektiğini düşünüyor. İsveçlilerde bu oran yüzde 71, İspanyolarda ise yüzde 69.

YÜZDE 35 ‘DEVAM' DEDİ

24 Ağustos ile 22 Eylül tarihleri arasında yapılan araştırmada Polonyalıların yüzde 62'si, İsveçlilerin yüzde 57”si ve İngilizlerin yüzde 50'si Rusya'ya yaptırımların devam etmesini istediğini belirtirken bu oran Türkiye'de ise yüzde 35 oldu.

Araştırmaya göre Türkiye'de halkın yüzde 26'sı süren savaşta Rusya'yı suçlu görürken, yüzde 21'i de Ukrayna'yı suçluyor. Yüzde 53 ise her iki ülkenin de sorumlu olduğunu düşünüyor. Rusya'yı suçlu bulanların oranı İngiltere'de yüzde 78, Polonya'da yüzde 75 gibi yüksek seviyede.

Petrol fiyatındaki artış savaşı fonluyor

Rusya'ya yaklaşık 8 aydır giderek sıkılaştırılan yaptırımlar uygulanırken, yüksek benzin ve petrol fiyatlarının savaşı fonladığı belirtiliyor. Rusya'nın petrol gelirleri geçen yıl yüzde 41 seviyesinde arttı. Petrol Rusya'nın toplam ihracatında yüzde 40 gibi yüksek bir pay alıyor. Ancak Rus ordusunun ihtiyaç duyduğu yüksek teknolojili ara ürünlere erişimin kısıtlanmasının ülkenin yaşadığı en önemli handikaplardan biri olduğu belirtiliyor.