Havalimanına yolcu taşımada yeni dönem

Havalimanları ile şehir arasında karşılıklı yolcu taşıma işiyle ilgili yeni yönetmelik yayınlandı. Taşıma işi için onayı bakanlık verecek. Ancak toplu taşıma hizmeti verecek yetkili kuruluşlar bunun dışında kalacak.

Sozcu.com.tr

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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), havalimanlarıyla şehir arasındaki yolcu taşımacılığına yeni düzenleme getirdi. SHGM’nin Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmeliğine göre taşıma işi talepte bulunan gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından Bakanlıktan onay alınması kaydıyla yapılabilecek.

Ancak ilgili mevzuatına göre yetkilendirilen ve toplu taşıma hizmeti verecek kuruluşlar bu Yönetmelik gerekliliklerinin dışında tutuldu.

“NEDEN BU KADAR SIK YÖNETMELİK DEĞİŞTİRİLİYOR”

Sivil Havacılık Eski Genel Müdür Yardımcısı Oktay Erdağı, yeni düzenlemeyi şöyle değerlendirdi:

“Bu konuda geçmişte de birkaç kez yönetmelik değişikliği yapıldı. Bu kadar sık yönetmelik değişikliğine neden gerek duyulur? Hangi hizmet neden aksıyor anlamak mümkün değil. Havalimanları ile şehir merkezleri arasındaki yolcu taşımacılığı havacılık güvenliği bakımından mutlaka SHGM ve DHMİ’nin denetimi ve kontrolü altında bulunmalıdır. Son zamanlarda yapılan işleri yönetmeliklere uydurmak yerine yönetmelikleri yapılan işlere uydurmak alışkanlık haline geldi.

Havaalanlarıyla şehir merkezleri arasındaki yolcu taşımacılığı, uluslararası kurallar ve milli mevzuat gereğince yer hizmetlerinin bir parçasıdır. Bu hizmet, yer hizmetleri kuruluşları veya hava taşıyıcıları tarafından yürütülmekteydi.

Ulaştırma Bakanlığı, bu kapsamdaki taşıma hizmetini, belediyelerin de yapmasına izin verdi.

Anlaşılan o ki son değişiklikle şehir merkezleri ve havalimanı arasındaki taşımalar için belediyelerin Ulaştırma Bakanlığı’ndan herhangi bir izin alınması ve ücret ödemesi gerekmeyecek.

Değişiklik, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün (DHMİ) gelir kaybına yol açacaktır. Bu hizmeti yürütmekte olan HAVAŞ ve diğer kuruluşların aleyhine ‘haksız ve yıkıcı’ rekabet oluşturacağı çok açıktır.”

YÖNETMELİĞİN TAM METNİ: RESMİ GAZETE Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: HAVALİMANLARI/HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 23/8/2016 tarihli ve 29810 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Havalimanları/Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)'nin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “c) Havalimanının/havaalanının çevresindeki iller ve ilçeler, şehir merkezleri, şehir terminali ve/veya terminalleri ile havalimanının/havaalanının kara tarafı arasındaki gidiş ve geliş taşıma işletmeciliği, bu konuda talepte bulunan gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından Bakanlıktan onay alınması kaydıyla yapılabilir. Ancak ilgili mevzuatına göre yetkilendirilen ve havalimanının/havaalanının bulunduğu şehir merkezinden havalimanı/havaalanı kara tarafı sınırlarına kadar toplu taşıma hizmeti verecek kuruluşlar bu Yönetmelik gerekliliklerinin dışındadır.” MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “14 üncü maddenin ikinci fıkrasının (ğ) bendi uyarınca kiralama yapılmış ise, bu kiralamalara ilişkin finansal kiralama sözleşmeleri dışındaki kira sözleşmelerinin noter onaylı örnekleri,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

23/8/2016 tarihli ESKİ HALİ

c) Şehir terminali ve/veya terminalleri ile havalimanı arasında ve/veya havalimanından çevre illere ve ilçelere yapılacak olan düzenli yolcu taşıma işletmeciliği, karayolu taşımacılığı ile ilgili tüm mevzuata uyulması koşulu ile taleplere göre, Bakanlık tarafından düzenlenir. Ancak 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 9 uncu maddesine göre Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı ile yetkilendirilen ve havalimanı, şehir merkezi, havalimanı arasında ulaşım hizmeti verecek kuruluşlar bu Yönetmelik gerekliliklerinin dışındadır.

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