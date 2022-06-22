Hayat pahalılığı muhasebecileri de isyan ettirdi

Zamlar yüzünden büroları kapanma tehlikesine giren muhasebeciler enflasyonu telafi edecek zam kararı aldı.

Erdoğan SÜZER

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Birbiri ardına gelen zamlar Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) üyelerini de vurdu.

TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, asgari müşavirlik ücretleriyle personel, kırtasiye, kira, elektrik, akaryakıt, ulaşım, gıda, temizlik ve kargo giderlerini karşılayamaz hale geldiklerini, ücretlerin iyileştirilmemesi halinde bir çok büronun kapanacağını bildirdi.

Asgari ücret tarifesinin arttırılması için Hazine ve Maliye Bakanlığına başvuru yaptıkları belirten Kartaloğlu, “TÜRMOB ve odalarımız, güncellemenin yapılmaması durumunda, yüksek enflasyondan kaynaklı kayıpları telafi edecek şekilde tarifedeki ücretlere yüzde 60 oranındaki enflasyon farkının yansıtılarak Temmuz ayından itibaren uygulanmasına karar vermiştir. Bu talep gelir artışı değil, fakirliği önleme talebidir” dedi.

“SABİT GELİRLİLERE ÖRNEK OLSUN”

Kartaloğlu, enflasyondaki hızlı artışın ücretliler ve serbest meslek mensupları başta olmak üzere tüm sabit gelirlileri olumsuz etkilediğini, geçmiş yılın enflasyon oranıyla ücret tarifesi belirlenen mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin enflasyondaki artışın en büyük mağduru haline geldiğini söyledi.

Kartaloğlu mükellefleri olan sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerindeki ciro artışının yüzde 128.8'e ulaşmasına rağmen müşavirlik ücretlerindeki artışın yüzde 25'te kaldığını belirterek, “Tarifemiz enflasyon kaybı ölçüsünde güncellenip Resmi Gazete’de yayımlanmazsa müşavirlik ücretimizi kendimiz artıracağız. Bunun tüm dar gelirliler ve borçlular için örnek davranış olacağını düşünüyorum” dedi.

“ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 20 KAYIP VAR”

Başkan Kartaloğlu, asgari ücrete sene başında yüzde 50 zam yapıldığını, ancak yıllık enflasyonun şimdiden yüzde 73'ü aştığını ifade ederken, temmuzda asgari ücrete en az yüzde 20 oranında ek zam yapılması yönünde beklenti oluştuğunu söyledi.

Birçok şirketin yüzde 20'lik artışa bile çok taraftar olmayacağını belirten Kartaloğlu, “Ciroları yüzde 128.8 artan işletmelerin yüzde 20'lik zammı sorun etmemeleri gerekir diye düşünüyorum” dedi.

“MALİYETİN YARISINI KARŞILAYACAK”

Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Şahin Savcı da başta elektrik, doğalgaz, kira ve personel giderleri olmak üzere büro maliyetlerinin olağanüstü arttığını, asgari ücret tarifesinde talep ettikleri yüzde 60 artışın yaşanan kaybın ancak yarısını karşılayabileceğini söyledi.

Şahin, tarife güncellemesiyle birlikte çalışanlara temmuzda ara zam yapacaklarını da bildirdi.

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