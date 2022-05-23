Hayat pahalılığına karşı 7 kurum ve siyasi partiden eylem kararı

Hayat pahalılığına karşı EMEP-EHP-Halkevleri-HDP-SMF-TİP-TÖP düzenlenen basın toplantısında ortak açıklama yaptı. Açıklamada “7 kurum olarak halkın karşı karşıya kaldığı yıkım ve derin yoksulluğa karşı insanca ve onurlu bir yaşamı kurmak ve hakkımız olanı almak için bir kampanya başlatıyoruz. Bu kampanya kapsamında günden güne eriyen asgari ücretin arttırılması için bir dizi eylem ve etkinliği önümüze koyuyoruz” denildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Halkevleri, Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi’nin (TÖP), TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Eğitim Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında yapılan açıklamada şöyle denildi:

“EKONOMİK KRİZİN FATURASININ HALKA KESİLMESİNİ KABUL ETMİYORUZ”

* “Ülkemizde baskı, şiddet ve faşizmin her geçen gün yükseldiğine, demokratik hak ve özgürlüklerin gözaltılar, soruşturmalar ve cezalar ile kısıtlandığına hep birlikte şahit oluyoruz.

* Halkın sıkıştırılmaya çalışıldığı bu şiddet sarmalının, gittikçe derinleşen ekonomik krizi, yoksulluğu ve sefaleti görünmez kılma çabalarının bir parçası olduğunu biliyoruz.

* İktidarın ve sermayenin kendi çıkarları ve politikalarının bir sonucu olan ekonomik krizin faturasının halka kesilmesini kabul etmiyoruz.

* Enflasyon oranının yükselen grafiğinin karşısında her geçen gün eriyen asgari ücretin ve tüm ücretlerin alım gücü azalırken, kirasını, faturasını ödeyemeyen ve beslenme, barınma gibi en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan ve geçinemeyen milyonlarca insan gerçekliği büyüyor.

ASGARİ ÜCRET EYLEMİ BAŞLIYOR

* Enflasyon oranının artmasıyla doğru orantılı olarak yapılan zamların karşısında ise asgari ücret ve tüm ücretler sabit kalıyor.

* Biz, aşağıda adı geçen 7 kurum olarak halkın karşı karşıya kaldığı yıkım ve derin yoksulluğa karşı insanca ve onurlu bir yaşamı kurmak ve hakkımız olanı almak için bir kampanya başlatıyoruz. Bu kampanya kapsamında günden güne eriyen asgari ücretin arttırılması için bir dizi eylem ve etkinliği önümüze koyuyoruz.

* ‘Hakkımız Olanı Alacağız!’ şiarıyla çıktığımız bu yolda bildiri dağıtımları ve imza kampanyası ile eylem ve etkinliklerimizin sokak ayağını örerken sosyal medya çalışmaları ile mücadelemizi yaymayı ve İlçelerde, mahallelerde bir araya gelmeyi ve kampanyamızın yerel ayaklarını kurarak genişletmeyi hedefliyoruz.

* Asgari ücretin ve tüm ücretlerin artırılması ve hakkımız olanı almak için mücadeleyi bırakmayacağımızı bildiriyoruz.

* Tüm kamuoyunu, siyasi partileri, demokratik kitle örgütlerini ve halktan yana halk için mücadele eden, etmek isteyen tüm milletvekillerini bizimle birlikte sesini yükseltmeye, mücadeleyi dayanışma ile büyütmeye ve kazanmaya davet ediyoruz.

EMEP-EHP-HALKEVLERİ-HDP-SMF-TİP-TÖP”

İlginizi Çekebilir AKP ve MHP seçmeninin yarısı ekonomik sorunlardan 'dış güçleri' sorumlu tutuyor