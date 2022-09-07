Hazine Destekli Kefalet Paketi nedir, kimlere verilecek?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından ekonomiye dair bazı paylaşımlar yaptı. Hazine Destekli Kefalet Paketi hazırlığı yaptıklarını duyuran Bakan Nebati, teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından hazırlanan paketin kullandırım koşulları ve diğer tüm detayları paylaşacaklarını belirtti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda “Teminat eksikliği yaşayan KOBİ'lerimizin finansman ihtiyaçlarını en uygun şekilde desteklemek amacıyla; üretim, ihracat ve istihdamı önceleyen Türkiye Ekonomi Modelimizle uyumlu şekilde, yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürütüyoruz” dedi.

KEFALET PAKETİ NEDİR?

Bakan Nebati, mesajlarında şunları belirtti:

* “Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında bugüne kadar uygulamaya aldığımız destek paketleri, teminat eksikliği bulunan işletmelerimizin finansman ihtiyaçlarını karşılaması hususunda önemli bir işlev görmüştür.

* Gelinen aşamada, teminat eksikliği yaşayan KOBİ’lerimizin finansman ihtiyaçlarını en uygun şekilde desteklemek amacıyla; üretim, ihracat ve istihdamı önceleyen Türkiye Ekonomi Modelimizle uyumlu şekilde, yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürütüyoruz.

* Hazine Destekli Kefalet Paketi, ekonomimizin lokomotifi olan KOBİ’lerimizi odağına alan bir anlayışla kurgulanmakta olup, teknik çalışmaların tamamlanmasına müteakip hazırlanan paketin kullandırım koşulları ve diğer tüm detayları kamuoyumuzun bilgisine sunulacaktır.”

KOBİ NEDİR?

Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ): İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yüzyirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri ifade etmektedir.

KOBİ’ler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.

a) Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri üç milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

b) Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

c) Orta büyüklükteki işletme: İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yüzyirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.