Hazine nakit dengesinde dev açık

Hazine nakit dengesi, ocakta 37 milyar 803 milyon lira açık verdi.

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Hazine Ve Maliye Bakanlığı, ocak 2021 dönemine ait nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Ocak ayında Hazine'nin nakit gelirleri 148 milyar 213 milyon lira, nakit giderleri 186 milyar 16 milyon lira oldu.

37 MİLYAR 803 MİLYON LİRA AÇIK OLUŞTU

Ocak ayında nakit dengesinde 37 milyar 803 milyon lira açık oluştu. Geçen Ocak ayında faiz dışı giderler 172 milyar 981 milyon lira, faiz ödemeleri ise 13 milyar 35 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge de 24 milyar 769 milyon lira açık verdi.

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