Haziranda dış ticaret açığı üçe katlandı

Haziran 2021'de 2,9 milyar dolar olan aylık dış ticaret açığı, Haziran 2022'de yüzde 184 artışla 8,2 dolara yükseldi.

Sozcu.com.tr

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2022 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 18,5 oranında artışla 23 milyar 395 milyon dolar, ithalat yüzde 39,6 oranında artışla 31 milyar 555 milyon dolar oldu. Aylık bazda hem ihracatta hem de ithalatta rekor kırıldı.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre, ihracat yüzde 20,0 oranında artışla 125 milyar 864 milyon dolar, ithalat yüzde 40,6 oranında artışla 177 milyar 230 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Haziran 2021’de 2 milyar 870 milyon dolar olan aylık dış ticaret açığı, Haziran 2022’de yüzde 184 artışla 8 milyar 161 milyon dolara yükseldi.

2021 yılının Ocak-Haziran döneminde 21 milyar 180 milyon dolar olan 6 aylık dış ticaret açığı, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 142,5 artışla 51 milyar 367 milyon dolara ulaştı.

Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 155,2 artarak 10 milyar 605 milyon dolarla rekor kırmıştı.



2022 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre; İhracatın ithalatı karşılama oranı 13,2 puan azalarak yüzde 74,1 olarak gerçekleşti.

Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 7,1 puan azalarak yüzde 93,4 oldu.

İHRACATTA ALMANYA, İTHALATTA RUSYA BİRİNCİ

Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla; Almanya yüzde 9,8 oranında artışla 1 milyar 870 milyon dolar, ABD yüzde 15,3 oranında artışla 1 milyar 554 milyon dolar ve Irak yüzde 32,2 oranında artışla 1 milyar 205 milyon dolar oldu.

Haziran ayında en fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla; Rusya Federasyonu yüzde 118,3 oranında artışla 5 milyar 66 milyon dolar, Çin yüzde 28,6 oranında artışla 3 milyar 663 milyon dolar ve Almanya yüzde 4,0 oranında artışla 1 milyar 995 milyon dolar oldu.

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