Helalinden harcıyor

Faaliyete geçtiği 2018 yılından bu yana iş yapmadığı ve yalnızca personel sayısını artırdığı gerekçesiyle eleştirilen Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), kuruluşunun 4. yılında araç kiralamalarıyla gündeme geldi.

Deniz AYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kurum 2022 yılında kullanmak üzere 2 araç kiraladı ve araçların bir yıllık toplam kirası 301 bin 940 TL oldu. HAK, faaliyete geçtiği 2018'den 2021 sonuna kadar olan dönemde toplam 35.3 milyon lira harcadı. 2022 bütçesi ise 9 milyon 390 bin TL oldu.

Şirketlere ‘Helal sertifika' vererek ülkeye büyük paralar kazandıracağı iddiasıyla 2018 yılında kurulan Helal Akreditasyon Kurumu, 2 adet sürücülü binek araç kiralama hizmeti satın almak için 20 Aralık 2021'de ihaleye çıktı. İhaleye tek firma katıldı. 28 Aralık 2021'de ise HAK ve Altınbaşak Otomotiv arasında 301 bin 940 TL'lik sözleşme imzalandı. Araçların 2022 yılı sonuna kadar kullanılacağı belirtildi.

BÜTÇESİ % 45 ARTIRILDI

Kasım 2017'de TBMM'den kuruluş kanunu çıkarılan HAK, faaliyete geçtiği 17 Temmuz 2018'den 2021 sonuna kadar olan dönemde toplam 35.3 milyon lira harcama yaptı. HAK'ın 2022 bütçesi ise yüzde 45 artırılarak 9 milyon 390 bin TL oldu.

4 YILDA SADECE 8 BELGE VEREBİLDİ

– Helal Akreditasyon Kurumu bütçesinin yarısı personel harcamalarına gidiyor. 2021 yılında çalıştırdığı 56 personele 2.8 milyon lira maaş ödeyen HAK'a bu yıl personelleri için 5.2 milyon liralık maaş ödeneği ayrıldı. 1007 metrekarelik hizmet binası tahsis edilen, kurulduğu yıldan bu yana yüksek bütçesi ve yüksek personel harcamalarıyla gündeme gelen Helal Akreditasyon Kurumu bugüne kadar sadece 8 şirkete helal akreditasyon sertifikası verebildi.