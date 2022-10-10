Her 100 aileden 70’i kredi ile yaşıyor

Geçim derdi kısır döngüye giren vatandaş borcuna borç katarak ayakta kalmaya çalışıyor. Vatandaşın borcu 1.3 trilyon lirayı geçti.

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Cem YILDIRIM

Artan enflasyon ve TL'deki değer kaybıyla düşen alım gücüne karşılık her 100 haneden 70'i kredi ile geçim savaşı veriyor. İktidarın politikalarının yurttaşların hem borç hem de faiz yükünü daha da artırdığını söyleyen CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “Yurttaşların borcu 1.5 trilyona dayandı.

1 HAFTADA 16.5 MİLYAR ARTTI

Kredi kartı ve tüketici kredisi borçları nedeniyle bu yıl ocak-ağustos döneminde bankalara ödenen faiz 112.2 milyar lira oldu. Ödenen faiz tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre 38 milyar lira arttı” dedi.

Başevirgen, “Bireylerin bankalara ve finansman şirketlerine olan borcu, takiptekiler de dahil, 1 trilyon 337 milyar liraya yükseldi. Bunun 993 milyar lirası bireysel kredilerinden, 345 milyar lirası da kredi kartı borçlarından kaynaklanıyor. Son hafta tüketici kredilerinde 7.7 milyar liralık, kredi kartı borçlarında ise 8.8 milyar liralık artış yaşandı” diye konuştu. Başevirgen, “36 milyon 362 bin kişinin kredi borcu var. Türkiye'de 25 milyon hane olduğu düşünüldüğünde her 100 haneden 70'i krediyle yaşıyor. Borç artık döndürülemez hale geldi” dedi.

Bankaların ise bu dönemde altın çağını yaşadığına dikkat çeken Başevirgen, “Bankacılık sektörü bu yılın ilk sekiz ayında net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 420.5 artırarak 252.2 milyar liraya çıkardı. Kamu bankalarının kârı da önceki yıla göre yüzde 509.7, diğer bankaların kârı ise yüzde 394.1 artarak rekor kırdı” bilgisini verdi.

4.1 milyon kişi takibe düştü

– Vatandaşın bankalara olan borcunun 16-23 Eylül haftasında 16.5 milyar lira arttığını kaydeden Bekir Başevirgen, bu borcun son 5 ayda ise 225 milyar lira arttığını belirtti. Bireysel kredi borcunu ödeyemeyenlerin sayısının 659 bini, kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısının ise 538 bini geçtiğini söyleyen Başevirgen, 4 milyon 144 bin 303 kişinin borcunu ödeyemediği için yasal takipte olduğunu ifade etti.