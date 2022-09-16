Her ay 7.500 esnaf kepenk indiriyor

TESK verilerine göre 2022’nin ilk 8 ayında kapanan dükkan sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış gösterdi. 60 bine esnaf daha kepenk kapattı.

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Cem YILDIRIM

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre 2022'nin ilk 8 ayında 60 bin esnaf daha kepenk kapattı. 2022'nin ilk 8 ayında kapanan dükkan sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış göstererek 60 bine ulaştı. 2021 yılının ilk 8 ayında 49 bin 506 esnaf kepenk kapatmıştı. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, 2022'de her ay ortalama 7 bin 500 esnafın kepenk indirdiğine işaret ederek, “Pandemi döneminin ardından normalleşmeye geçilmesiyle birlikte toparlanmaya çalışan esnaf ne yazık ki ayakta kalamıyor. Ne bayramlar, ne düğün sezonu ne de okulların açılması esnafın işlerini düzeltti” dedi.

350 BİN KOBİ TAKİPTE

Pandemi döneminden bu yana taşıdıkları borç yükünü hafifletemeyen KOBİ'lerin bankacılık sektörüne olan borçlarının, temmuz ayında önceki aya göre 42.3 milyar lira daha artarak 1 trilyon 615 milyar liraya yükseldiğini söyleyen Başevirgen, “Masraflar çevrilebilir olmaktan çıktı. Tek çareyi bankalardan kredi kullanmakta bulan KOBİ'lerin borcu, bu yılın ilk yedi aylık döneminde 484 milyar lira arttı. Bu borcun 61 milyar liralık kısmı ise KOBİ'lerin bankalara vadesinde ödeyemedikleri bu nedenle de takibe alındıkları borçlardan kaynaklanıyor. Temmuz ayı itibarıyla toplam 350 bin KOBİ, ödeyemedikleri kredi borçları yüzünden bankaların icra takibinde bulunuyor” diye konuştu.