Hindistan’ın Warren Buffett’ı Rakesh Jhunjhunwala öldü

Hindistan’ın en ünlü iş insanlarından Rakesh Jhunjhunwala bugün 62 yaşında hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Hindistan'ın en tanınmış hisse senedi yatırımcısı ve ülkesinin Warren Buffett'ı olarak bilinen Rakesh Jhunjhunwala bugün 62 yaşında hayatını kaybetti.

Reuters'ın haberine göre Jhunjhunwala geçen hafta düşük fiyatla hizmet sunan havayolu şirketi Akasa Air'la piyasaya girdiğini duyurmuştu. Jhunjhunwala'nın şirketi tanıtırken zayıf bir görüntü vermesi dikkat çekmişti. Ünlü iş insanının ölüm nedeniyse henüz bilinmiyor.

Jhunjhunwala’nın benzetildiği Amerikalı milyarder Warren Buffett ise 20. yüzyılın en başarılı yatırımcılarından biri olarak kabul ediliyor.

30'A YAKIN ŞİRKETTE HİSSE SAHİBİYDİ

Jhunjhunwala arkasında eşini ve üç çocuğunu bıraktı. Ünlü iş adamı Hindistan merkezli otuza yakın şirkette hisse sahibiydi.

Jhunjhunwala, Reuters'a on yıl önce verdiği röportajda, “Tek bildiğim ticaret ve yatırım yapmak. Hayatta başka bir şey yapmak istemiyorum. Öldüğüm gün istifa edeceğim” ifadelerini kullanmıştı.

CNBC-TV18'e pazartesi verdiği röportajdaysa Jhunjhunwala, Asya'nın en büyük üçüncü ekonomisi olan Hindistan ekonomisinin “altın bir çağa girmekte” olduğunu söylemiş ve diğer Hintlilerin de kendisini gibi iyimser olmasını umduğunu dile getirmişti.

Jhunjhunwala, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin büyük bir destekçisiydi.

NET SERVETİ 6 MİLYAR DOLAR DÜZEYİNDE

İş insanı zaman içinde ekonomi ve şirketler hakkındaki görüşleri sayesinde televizyon ünlüsüne dönüşmüştü.

Hindistan'ın Racastan eyaletinde doğan Jhunjhunwala'nın Forbes'a göre net serveti 6 milyar dolar düzeyinde.

Jhunjhunwala ilk büyük kârını borç parayla Tata Tea'den 5 bin hisse satın alarak elde etmişti. İş adamı parasını aylar içinde üçe katlamıştı. Daha sonra 1980'lerin sonunda demir cevheri ihracatçısı Sesa Goa'ya yaptığı kaldıraçlı bir bahis de dahil daha büyük yatırımlar yaptı. Jhunjhunwala söz konusu hisseyi 60 ila 65 rupiye alıp 2 bin 200 rupiye satmıştı.

Jhunjhunwala'nın yatırımları arasında Tata Motors, Titan, Tata Communications dahil Tata Group'un birçok şirketi yer alıyor.

Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, Twitter'da Jhunjhunwala'yı “başlı başına bir lider” diye tanımladı ve “Hindistan'ın gücüne ve yeteneklerine güçlü bir inancı vardı” dedi.

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