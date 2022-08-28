Hukuk, ulaşım, eğitim, sağlık… İngiltere’de grevler tüm sektörlere yayılıyor

Britanya genelinde enflasyonun son 40 yılın en yükseğine çıkması ve İngilizlerin artan yaşam maliyetleri ile karşı karşıya kalması işverenlerle çalışanları karşı karşıya getirdi.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan İngiltere’de yükselen enflasyon ve artan yaşam maliyetleri karşısında ücretlerin yetersiz kalmasına karşı çıkan işçiler greve gitmeye başladı.

Toplu taşıma çalışanları, postacılar, öğretmenler, gazeteciler, kargo limanı çalışanları ve İskoçya’daki çöp toplayıcıları da dahil olmak üzere çeşitli sektörlerden çalışanlar greve gitmeye ya da grev hazırlıkları yapmaya başladı.

ENFLASYON YÜKSELİYOR

Ülkedeki tüketici enflasyonu temmuz ayında İngiltere Merkez Bankası’nın hedefinin beş katı olan yüzde 10,1’e ulaşarak son 40 yılın rekorunu kırdı. Ayrıca 2023’te enflasyonun yüzde 18’e kadar çıkabileceğine ilişkin tahminler mevcut. Bununla birlikte enerji fiyatlarının düşeceğine dair hiçbir işaret bulunmuyor.

Bunun yanında İngiltere’deki işçiler enerji düzenleyicisi Ofgem tarafından duyurulan hanelerden tahsil edebilecekleri maksimum seviye olan ‘enerji fiyat tavanı’nın üç ayda bir güncelleneceği haberiyle daha da sarsıldı. Ülkede yıllık ortalama 1971 pound olan elektrik faturalarının yıl sonunda ortalama 3 bin 549 pounda kadar yükselebileceği belirtiliyor.

İşçiler artan gıda ve enerji fiyatları karşısında ücretlerinde güncelleme beklerken yapılan zamların enflasyonun altında kalması da pek çok iş kolunda faaliyet yürüten sendikanın grev kararı almasını sağladı. Ülkede greve giden ya da grev hazırlıkları yapan iş kolları ise şöyle oldu:

POSTACILAR

Ülke çapında postacılık hizmeti veren binlerce Royal Mail çalışanı, yüzde 5’lik bir maaş artışı teklifini reddettikten sonra enflasyonla uyumlu bir ücret artışı talebiyle cuma günü greve gitti.

Sektörde faaliyet yürüten CWU sendikası Royal Mail'in geçen sene 758 milyon pound kar ettiğini ve bunun 400 milyonunu hissedarlara dağıttığını, CEO ve üst düzey yöneticilere de 6 milyon pound prim dağıtıldığını belirterek günde ortalama 5 saat yürüyen işçilere de yeterli ücret artışının yapılması gerektiğini duyurdu.

DEMİRYOLU ÇALIŞANLARI

40 bini aşkın demiryolu işçisi 21, 23 ve 25 Haziran, 27 ve 30 Temmuz ve 13, 18, 20 Ağustos tarihlerinde ülke genelinde maaş zamlarını düşük buldukları için greve gitti. Grevler eylülde de sürecek.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps demiryolcuları yüzde 8’lik maaş artışını kabul etmeye çağırırken Ulusal Demiryolu, Denizcilik ve Ulaştırma İşçileri Sendikası (RMT) lideri Mick Lynch sendikaların olup bitenlere karşı organik bir yanıt geliştirdiğini belirtti.

AVUKATLAR

Ülkede grev hazırlığı yapan bir başka meslek grubu da avukatlar oldu. Baronun yaptığı açıklamaya göre avukatların gelirleri 2006’dan bu yana yaklaşık yüzde 30 düştü ve birçoğu borçlu duruma geçti. Geçtiğimiz günlerde baro üyelerinin yüzde yetmiş dokuzu grev eylemi için oy kullandı.

Öte yandan sağlık çalışanları ve öğretmenler de sendikalarının çağrısıyla grev oylama sürecine başladılar.

İSKOÇ TEMİZLİK İŞÇİLERİ

İskoçya Edinburgh'ta Unison sendikasına bağlı temizlik işçileri 18-30 Ağustos arasında 12 günlük greve gitti. Grev nedeniyle şehrin her tarafında çöpler birikirken grevlerin İskoçya'da 13 şehre daha yayılması bekleniyor.

Şu sıralarda dünyanın en büyük görsel sanat festivali sayılan Edinburgh Fringe nedeniyle başkent çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçinin yanı sıra birçok sanatçıyı ağırlıyor.

LİMAN İŞÇİLERİ

İngiltere'nin en büyük konteyner limanındaki 1900'den fazla işçi geçtiğimiz hafta greve gitti.8 gün sürecek grevin ticareti ve tedarik zincirlerini olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Financial Times'ın haberine göre, İngiltere'nin doğu kıyısındaki Felixstowe limanında faaliyet gösteren sendika, yaşam maliyeti kriziyle karşı karşıya kalan işçiler için daha yüksek ücret talep ettiğini açıkladı.

DİĞER SEKTÖRLER

Bu cuma aralarında Daily Mirror, Daily Star ve yerel gazetenin de bulunduğu medya grubuna bağlı onlarca gazeteci greve katıldı. Diğer yandan öğretmenlerin ve sağlıkçıların bağlı bulunduğu sendikaların da grev ve oylama hazırlıklarına başladıkları öğrenildi.

Son olarak havayolu sektöründe ise grev tehdidi sonuç getirdi. British Airways yer hizmetlerinde çalışan yaklaşık 700 işçi grev kararı almalarının ardından taleplerini kabul ettirdi.

GENEL GREV OLASILIĞI DA GÜNDEMDE

Haziran ayında İngiliz Telegraph gazetesi ülkede 96 yıl sonra ilk kez bir genel grev olasılığının gündeme geldiğini duyurmuştu. Ancak grevlerin yaygınlaşması bir genel grev için yeterli değil. Ülkede bir genel grev olabilmesi için grevlerin birbirleri ile koordineli şekilde yürütülmesi gerekiyor.

En son Mayıs 1926'da İngiliz işçiler dokuz gün boyunca yürümüş, 1,2 milyon işçinin ücret kesintilerini ve kötüleşen koşulları önlemek için bakanları harekete geçmeye çağırmıştı.

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