Hurda kağıt oyununa bakan el koysun

Krizdeki yayıncılık sektörü bakanı göreve davet ediyor. Yayıncılık sektörü, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan Türkiye’nin sınırlı döviz kaynaklarının heba edilmesine neden olan hurda kağıtta ithalat oyununa bir an önce el koymasını bekliyor.

Sayime BAŞÇI

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Yayıncılık sektörü artan maliyetlerle ciddi bir krizle mücadele ederken, yanlış ekonomik kararların faturasını da ödemek zorunda kalıyor. SEKA'nın kapatılmasıyla tamamen ithal kağıda mahkum kalan sektör, arka arkaya gelen kur şokları ile maliyetleri yönetemez hale geldi. Cari açığı azaltmak için ithalata bağımlı sektörlerde yerli ve milli ekonomiyi teşvik etme konusunda adımlar atacağını her fırsata dile getiren ekonomi yönetimi ise söz konusu yayıncılık sektörü olduğunda hem kağıtta hem de hurda kağıtta ithalata bağlı uygulamalara göz yumuyor. Sınırlı döviz kaynakları ithal kağıda akarken, hurda kağıtta da dışa bağımlı politikalar sürdürülüyor.

YÜZDE 50'Sİ YURTDIŞINDAN

Sektör temsilcileri, yerli kaynakların heba edilmesine neden olan, hurda kağıt ithalatına Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un el koymasını bekliyor. 2019'dan bu alanda 1 milyar dolar olan ithalat 2021'de 1.2 milyar dolara ulaştı. Sadece bu yılın ilk 3 ayında ise hurda kağıt ithalatı 400 milyon doları buldu. Giderek artan kağıt ithalatını ise sadece geri dönüşüm lisansı olan şirketler yapabiliyor. Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız bir sektör temsilcisinin verdiği bilgiye göre, bu şirketlere üretim kapasitesinin yüzde 50'sine kadar ithalat yapmasına izin veriliyor. Burada özellikle fabrikaların iyi bir satış geliri elde ettiğine dikkat çeken sektör temsilcisi, fiyatlar yüksek olsa bile bazı firmaların ithalat kotasını doldurmayı tercih ettiğine de dikkat çekti.

Fiyatları baskı altına almak için kullanılıyor

– Geri dönüşüm alanında faaliyet gösteren fabrikaların kapasitelerini doldurmak için, lisansı olan şirketler ithal hurda kağıda yöneliyor.

– Hatta sadece bir şirketin üretim kapasitesinin neredeyse Türkiye'nin hurda kağıt hacminin üstünde olduğu belirtiliyor. Bu durum hurda kağıtta ithalatı her geçen gün ön plana çıkarıyor.

– İthalata yönelimin artması iç piyasadan alınan kağıtta fiyatlar üzerinde baskı yaratıyor. İthalat seçeneği diğer sektörlerde olduğu gibi iç piyasadaki satış fiyatlarını aşağı çekmek için kullanıyor.

– Konuştuğumuz sektör temsilcileri tonaj olarak çok fazla bir değişim olmasa da artan fiyatlar nedeni ile ithalat bedelinin de giderek yükseldiğine dikkat çekti.

Sektörün zararı büyüyor

Başta gazeteler olmak üzere yayıncılık sektörünün kağıt giderlerinde büyük bir artış söz konusu. Basıldıktan sonra piyasada satılmayan gazete, dergi, kitap gibi birçok yayın iade yoluyla toplanarak geri dönüşüme gönderiliyor. Geri dönüşüm ise yayıncıların kağıt maliyetini karşılaması konusunda ek bir gelir kaynağı oluşturuyor. Ancak, kağıt ithal eden yayıncılık sektörünün, geri dönüşüme gönderdikleri hurda kağıttan elde ettikleri gelir her geçen gün azalıyor. Sektör temsilcileri kağıt fiyatları ile hurda kağıt fiyatı arasındaki makasın her geçen gün daha fazla açılığını dile getiriyor.