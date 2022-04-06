İBB yüzde 10,75 faizle 305 milyon dolar borçlandı

İki metro hattının finansmanı için 305 milyon dolarlık dış borçlanmaya giden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) dünkü eurobond ihracında faizin yüzde 10,75 gibi yüksek bir oran olması dikkat çekti.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 305 milyon dolarlık 5 yıl vadeli eurobondunda nihai getiri yüzde 10,75 oldu.

Bloomberg’in haberine göre, 12 Nisan 2027 vadeli eurobondun ilk getiri beklentisi yüzde 11-11,25 olarak belirlenmişti.

Söz konusu ihraçla sağlanacak finansman Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey ve Dudullu-Bostancı metro hattı projelerinde kullanılacak.

Eurobondun ihracında talep toplama için HSBC, ING, JPM, SocGen yetkilendirilmişti.

HAZİNE YÜZDE 8,625 FAİZLE BORÇLANMIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart ayı ortasında 2 milyar dolar büyüklüğünde eurobond ihraç etmiş ve bu eurobondun getirisi yüzde 8,625 seviyesinde gerçekleşmişti.

İBB bugünküne göre daha düşük faizli bir küresel borçlanma piyasasının olduğu Aralık 2020 eurobond ihracında yüzde 6,6 nihai getiri ile 580 milyon dolar borçlanmıştı.

Hem ABD Hazine tahvili faizlerinin yükselmesi hem Türkiye’nin risk priminin çok yüksek olması hem de İBB’nin ekonomik koşulları, faiz oranının yükselmesinde etkili oldu.

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