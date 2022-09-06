İcra affı geldi mi, haciz borçları silinecek mi?

İcra affı hakkında merak edilen detaylar kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre düzenleme ile 2 bin lira ve altındaki borçları tasfiye edileceği açıklandı. İcra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacaklar gider gösterilerek vergiden düşürülecek.

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İcralık borçlara devlet desteği ile milyonlarca vatandaşın icralık borcu ortadan kaldırılacak. Bu düzenleme kapsamında temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklı borçlar yer alacak.

İCRA AFFI GELDİ Mİ, HACİZ BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

* İcra takibine düşmüş, dosyası bulunan vatandaşlarımızla ilgili müjdeli haberimiz var. Altyapı ve üstyapı yatırımları yaparken, refahı artırmak ve artan refahı adil dağıtmak için çalışıyoruz. Can ve mal emniyeti, huzur, refah, barış ve güven içinde yaşaması birinci önceliğimizdir.

* İşçilerimizin, emeklilerimizin, memurlarımızın ücretlerine önemli iyileştirmeler yaptık. Buğday, arpa, çay, fındık, üzüm başta olmak üzere tüm ürünlere hakları olan fiyatları vererek çiftçilerimizi memnun eden adımları attık.

* Vatandaşlarımızın bir kısmını icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçları tasfiye ediyoruz. 15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülebilmesini ve tasfiyesini sağlıyoruz. Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş alacaklar da buna dahildir.

İCRA AFFI NE ZAMAN OLACAK?

* İcra takibine konu yaklaşık 10 milyon dosya ve yaklaşık 5,5 milyon vatandaşımız icra takibinden kurtulmuş olacaktır. Hükümet olarak aldığımız bu kararın yasal düzenleme adımını, ekim ayında Meclis'in açılmasıyla Cumhur İttifakı'nın meclis grupları hemen atacaktır.