IEA: Piyasa Rus petrol arzındaki düşüşün üstesinden gelebilir

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden dolayı petrol arzında yaşanan düşüşün petrol piyasasında sıkışıklık yaratmayacağını öngördü. IEA ayrıca, yaptırım ve kısıtlamalara rağmen Rusya'nın petrol gelirlerinin yüzde 50 arttığını da belirtti.

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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden dolayı petrol arzında yaşanan düşüşün petrol piyasasında sıkışıklık yaratmayacağını öngördü.

IEA aylık raporunda, petrol üreten diğer ülkelerin arz artışına gitmesi ve Çin’de corona virüsü yasakları nedeniyle talebin gerilemesi sayesinde piyasada arz ve talebin denge sağladığı belirtildi.

Raporda, “Zaman içinde Ortadoğu OPEC+ ülkeleri ve ABD’nin petrol arzının düzenli biçimde artması ve talep büyümesindeki yavaşlamanın Rus arzındaki akut düşüşü dengelemesi bekleniyor” ifadesi yer aldı.

IEA ayrıca, yaptırım ve kısıtlamalara rağmen Rusya’nın petrol gelirlerinin yüzde 50 arttığını da belirtti. Raporda, Rusya’nın bu yıl petrol ve türevi ürünlerden aylık olarak 20 milyar dolar kazandığı ifade edildi.

BEKLENTİSİNİ DÜŞÜRDÜ

IEA bu yılın küresel petrol talep büyümesi beklentisini yüksek fiyatlar ve Çin’de uygulanan corona virüsü yasakları nedeniyle 70 bin varil düşürdü.

Ajans ayrıca, Rus arzının mayıs ayında günde 1.6 milyon varil, haziran ayında 2 milyon varil azalacağının tahmin edildiğini, Rusya’ya yönelik yaptırımların sıkılaşması veya mevcut yaptırımların alıcıları caydırması halinde bu düşüşün temmuzdan sonraki aylarda ise günde 3 milyon varil seviyesinde olabileceğini açıkladı. (REUTERS)

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