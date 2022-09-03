İhracat, istihdam ve üretime enerji darbesi

Hazır giyim sektörüne son darbeyi enerji zamları vurdu. Sektörün yüzde 99’u yatırım kararlarını askıya aldı.

Sayime BAŞÇI

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Parite baskısının yanı sıra, içerde stagflasyon, ihracat pazarlarında ise resesyon ile karşı karşıya kalan hazır giyim sektörüne son darbeyi enerji zamları vurdu. Sektörün yüzde 99'u yatırım kararlarını askıya alırken, kış döneminde üretim ihracat ve özellikle işçi çıkarımları ile istihdamda büyük kayıplar bekleniyor.

İSTİHDAMDA KAYIP OLUR

Hazır giyimde yüzde 4-5 civarında olan enerji maliyetlerinin zamlarla birlikte yüzde 8'e çıktığını kaydeden Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya, tedarik ettikleri ürünlerde ise fiyatların yüzde 20-30 oranında arttığını söyledi. Yüzde 100 artan işçilik maliyetlerinin ardından yüzde 50'lik doğalgaz ve elektrik zamlarının hem üretim hem de istihdam üzerinde etkisi olacağını kaydeden Kaya, “Hazır giyim sanayi tedarik ettiği ürünlerdeki fiyat artışları ile yüzde 15-20 arasında yeni maliyet artışları ile karşılaştı. TL'nin baskı altında tutulduğu, Euro-dolar paritesindeki düşüş sonucunda ihracatta yüzde 15 oranında kayıpla karşılaşılan bir ortamda sanayimiz için üretim ve ihracat yapmak kârlı olmaktan çıkmaya başladı. Endişemiz sanayimizde ihracat, üretim ve istihdamda kayıpların yaşanacağı bir döneme girilmiş olmasıdır” dedi.

Fiyat tutturamayınca yatırım kararları durdu

Ramazan Kaya hammaddedeki fiyat düşüşlerine karşılık enerji ve işçilik maliyetlerinin kumaş iplik gibi ürünlerin fiyatlarını yukarı taşıdığına dikkat çekerek, şöyle devam etti: “Enerjide son dönemlerde yüzde 450'lere varan artışlar var. 1 milyon elektrik faturası ödeyen adam 4.5 milyon ödüyorum diyor. Gelecek dönemde yükleyeceğimiz fiyatlardan zarar edeceğiz. Fiyatları tutturamadığımız için sektörün yüzde 99'u yatırımlarını durdurma kararı aldı” diye konuştu.