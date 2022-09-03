İhracatçının 8 milyar doları parite kurbanı

Euro/dolar paritesinde yaşanan düşüşün ihracata olumsuz etkisi 8 milyar doları aştı.

Sayime BAŞÇI

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Türkiye'de büyüme verilerine yüzde 50'lik katkı yapan yapan ihracat ağustos ayında da rekor getirirken, parite zararı 8 milyar dolara ulaştı. Yılın 8 ayını hızlı bir büyüme ile kapatan sektör bu dönemde parite etkisini de ağır hissetmeye başladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, “Euro/dolar kurundaki mevcut durumun negatif etkilerinin uzun bir süre devam edebileceğine dikkat çekerek, şöyle devam etti:

YENİDEN KURGULANMALI

“1 yıl evvel 1.20'lerde işlem gören Euro/dolar paritesi ağustos ayı içinde 1'in altına kadar geriledi. Euro/dolar paritesinde yaşanan düşüşün ihracata etkisi bu ay negatif yönlü 1.4 milyar dolar oldu. Yılın üçte ikisi geride kalırken paritenin ihracat rakamlarımıza olumsuz etkisi 8 milyar doları aştı. Paritedeki bu durumun kısa vadede değişmeyeceği öngörülüyor. Avrupa Birliği'ne ihracatımızı bu şartlar altında yeniden kurgulamalıyız.”

Büyümenin yarısı ihracattan geldi

TİM Başkanı Gültepe Türk ihracatçısının son 12 ayda 250 milyar doları aşarak yıllık ihracat hedefine ulaştığına dikkat çekti. Türkiye ekonomisinin 2022'nin ikinci çeyreğinde yüzde 7.6 büyüdüğünün ve ihracatın 3.9 puanlık katkı ile büyümenin yarısını karşıladığının altının çizen Gültepe, bu noktada şirketlerin ancak güçlü finansman ile ilerleyebeileceğini kaydetti.