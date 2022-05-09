Otomotiv ihracatında Euro kaynaklı 700 milyon dolarlık kayıp

OİB verilerine göre, otomotiv ihracatçıları Euro/dolar paritesi kaynaklı olarak nisan ayında 200 milyon dolarlık daha kayıp yaşadı. Yılın ilk 4 ayında parite kaynaklı kayıp 700 milyon dolara ulaştı.

Sozcu.com.tr

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Euro’nun dolar karşısında değer kaybetmesi, ham maddeyi dolarla alıp, ihracatı Euro ile yapan ihracatçıyı büyük kayba uğratmaya devam ediyor.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv ihracatçıları Euro/dolar paritesi kaynaklı olarak nisan ayında 200 milyon dolarlık kayıp daha yaşadı.

2022 Ocak-Mart aralığında parite kaynaklı 500 milyon dolarlık kayıp yaşayan ihracatçıların 2022 Ocak-Nisan aralığındaki kaybı ise 700 milyona ulaştı.

Sozcu.com.tr’nin konuyla ilgili geçen haftaki haberinde, yılın ilk dört ayında parite kaynaklı toplam kaybın 700 milyon doları aşmasının beklendiği belirtilmişti.

İKİ AYDIR DEVAM EDİYOR

Euro, son iki aydır dolar karşısında belirgin düşüş bir düşüş yaşıyor. Rusya’nın Polonya ve Bulgaristan'a gaz akışını kesmesinin ardından Euro/dolar paritesi, geçen hafta 1,0483'e inerek Mart 2017 sonrası en düşük seviyesine gerilemişti.

Bu da, özellikle Avrupa pazarı ağırlıklı ilerleyen, ihracatının büyük bölümünü Euro cinsinden yapan otomotiv ve hazır giyim gibi sektörlerde Euro-dolar paritesi kaynaklı büyük kayıplar oluşturmaya başlamıştı.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “2022 Ocak-Nisan döneminde Euro/dolar paritesi kaynaklı 700 milyon dolarlık ihracat kaybımız oluştu” dedi.

“Buna rağmen ilk dört ayda otomotiv endüstrisi ihracatımız yüzde 0,4 artışla 10,2 milyar dolar oldu” diyen Çelik, “İlk dört aydaki ortalama aylık ihracatımız ise 2,55 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti” diye konuştu.

RUSYA’YA İHRACATTA YÜZDE 49’LUK DÜŞÜŞ

Öte yandan OİB verilerine göre, ülke bazında en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat yüzde 5 azalarak 396 milyon dolara geriledi.

İkinci büyük pazar Birleşik Krallık’a yüzde 17 artışla 258 milyon dolar ihracat yapılırken, üçüncü büyük pazar Fransa’ya ise yüzde 18 azalışla 253 milyon dolar ihracat yapıldı.

Yine önemli pazarlardan İspanya'ya yüzde 37, ABD'ye yüzde 92, Polonya'ya yüzde 29, Slovenya'ya yüzde 95, İsrail'e yüzde 50, Romanya'ya yüzde 20 ihracat artışı, Rusya'ya yüzde 49, Mısır'a yüzde 47, Macaristan'a yüzde 27 ihracat düşüşü yaşandı.

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