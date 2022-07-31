‘İktidar büyük ihtimalle havlu atacak’

Ekonomist Atilla Yeşilada, alınan önlemlerin hiçbir işe yaramadığını söyleyerek kış aylarında 4 büyük şok yaşanacağını ifade etti. Yeşilada, "Erdoğan, en büyük krizi yaşatan kişi olarak tarihe geçer" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizi “mükemmel bir fırtına” olarak niteleyen Ekonomist Atilla Yeşilada, alınan önlemlerin hiçbir işe yaramadığını söyleyerek kış aylarında 4 büyük şok yaşanacağını ifade etti. Youtube kanalında değerlendirmelerde bulunan Yeşilada, “İktidar bir noktada havlu atacak” dedi.

ÖNLEMLER İŞE YARAMADI

“Önümüzdeki yıl temmuz ayına kadar Türkiye'nin cari açığı 40 milyar dolar civarında olacak” diyen Yeşilada, “Muhtemelen vadesi gelen dış borçların bir kısmı da yenilenmeyecek. BDDK'nın mevduat kredi verilerine bakarsanız, hem bireyselin hem kurumsalın dövize döndüğünü görüyoruz. Yani önlemlerin hiçbiri işe yaramadı” diye konuştu. Yeşilada, süreç böyle devam ederse Merkez Bankası'nın elinde bulunan yaklaşık 30 milyar dolarlık kısıtlı dövizin eriyeceğini ifade etti.

İŞSİZLİK ARTAR

Covid-19 vakalarının arttığına da dikkat çeken Yeşilada, üretim durur, kapanmalar tekrar başlarsa şirketlerin bir süre sonra işçi çıkarmak zorunda kalacağına işaret ederek işsizliğin de artacağını belirtti. Yeşilada, “Erdoğan her ne kadar sorumluluğu üstünden atmaya çalışsa da halk gerçekleri görüyor. Erdoğan tarihe, Türkiye'ye 21. yüzyılın en büyük ekonomik krizini yaşatan kişi olarak geçecek” diye konuştu.

Enflasyon bu kış 3 haneyi görür

Enflasyonun kış aylarında üç haneleri göreceğini, gıda enflasyonunun da yüzde 150'lere ulaşacağını söyleyen Atilla Yeşilada, bunun sosyal patlamalara neden olabileceğini söyledi. Covid-19 vakalarının arttığına dikkat çeken Atilla Yeşilada, üretimde yeni kesintilerin arz yönünde enflasyonu artıracağını vurguladı.