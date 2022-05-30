‘İktidar süper bono yanlışından dönmeli’

AKP Hükümeti’nin para bulmak için süper bono hazırlıklarına başladığını söyleyen Erdoğan Toprak, bunlara verilecek yüksek faizin tüm faizleri yukarı çekeceğini belirtti.

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Cem YILDIRIM

İktidar içeride kaynak yaratamadığı gibi dışarıdan da kaynak bulamayınca borçlanmaya hız verdi. CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, hızla tükenen bütçe kaynakları ve Hazine'nin boşalan kasası karşısında şimdi de ‘Süper Bono' hazırlıklarını hızlandırdığını kaydetti.

ENFLASYONUN ÜZERİNDE

Toprak, “İktidar Hazine'yi çökertip, ekonomik felakete yol açacak bu yanlıştan derhal dönmelidir. Döviz kurlarındaki yükseliş Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) cazibesini düşürürken, döviz talebini de yeniden tetikledi. Vadesi dolup KKM'den çözülecek mevduatların yeniden dövize yönelmesi eğilimi gözlenirken iktidar ise yeni bir icatla para bulmayı hedefliyor” dedi.

Toprak yaptığı açıklamada, iktidar medyasında ‘Süper bono veya süper tahvil' hazırlığıyla ilgili haberlere dikkat çekti ve şunları kaydetti: “Enflasyon sürekli yükseldiği için de bu tahvillerin ödeme vadesi geldiğinde Hazine çok yüklü faizler ödemek zorunda kalacak. Adı ister süper bono ister süper tahvil isterse enflasyon korumalı mevduat, enflasyon korumalı menkul kıymet olsun hepsinin ortak paydası bu kağıtlara enflasyonun çok üzerinde süper faiz verilmesidir. Kaldı ki süreç sadece yeni icat enflasyonun üzerinde süper faizli bono-tahvil ihraç etmekle, vadeli mevduat hesabı açtırmakla bitmiyor. Şayet gerçekleşirse, bu ürünlere uygulanacak süper faiz, otomatik şekilde diğer tüm faizleri de yukarıya çekecek.”

Piyasaları doğrudan vurur

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, emlak piyasasını, konut fiyatlarını, döviz kurlarını ve borsayı da vurarak bir tarafı toparlamak isteyen iktidarın karşısına birden fazla alanda ekonomik deprem çıkartacağını söyledi. Toprak, “Enflasyona endeksli ya da enflasyon korumalı süper faizli bono icadı piyasaya sürülürse Hazine'nin borçlanma faizi yüzde 70-80'ler düzeyine fırlar. Nesiller boyu altından kalkılamayacak bir borç ve faiz yükü Hazine'nin, ülkenin, halkın sırtına bindirilir” ifadelerini kullandı.