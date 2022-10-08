İlaç parası cepten ödeniyor

Piyasada pek çok ilaç bulunamazken, geçen yıl SGK tarafından karşılanmadığı için geri ödenmeyen ilaçlara vatandaş kendi cebinden 6 milyar 220 milyon lira harcadı.

Başak KAYA

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Geçtiğimiz yıl, SGK tarafından karşılanmadığı için geri ödenmeyen ilaçlara vatandaş kendi cebinden 6 milyar 220 milyon lira harcadı. Bu tutar her yıl katlanıyor. CHP Ankara Milletvekili Eczacı Gamze Taşcıer, “2019 yılında her 100 kutudan 3.6'sı geri ödeme kapsamında değilken, 2021'de bu oran yüzde 55 artışla 5.6'ya yükseldi. Geçtiğimiz yıl, geri ödenmeyen ilaçlar için vatandaşın kendi cebinden yaptığı ilaç harcaması 6 milyar 220 milyon lira oldu. Bu tutar 2019'da 2 milyar 980 milyon liraydı” dedi.

HER ADIM PARA

Geri ödeme kapsamında olmayan ilaçların ortalama fiyatı, geri ödemede olanlara kıyasla yaklaşık üç kat daha pahalı bulunuyor. Bu da vatandaşın ekonomik açıdan ulaşması daha zor olan ilaçlar için cebinden ödeme yapmasına neden oluyor. CHP'li Taşçıer yaptığı açıklamada, “Vatandaş hastaneye adım attığından itibaren ilaç, reçete, muayene katılım payı, eşdeğer ilaç farkı gibi 15 kalemde yine kendi cebinden ödeme yapıyor. Ekonomiyi batırdıkları gibi SGK'yı da batırdıkları için cepten yapılan harcama yıldan yıla artıyor” dedi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan da, “İlaç yokluğu, vatandaşın ödediği katılım ve fark ücretleri çekilmez bir hal aldı. Euro kuru ile reel kur arasındaki makas açıldıkça ilaçlar yok oluyor” diye konuştu.

En temel antibiyotik bile yok

İlaç üretim maliyetlerindeki artışa dikkat çeken Nurten Saydan, ilaç endüstrisinin ithalata olan bağımlılığına da işaret etti. Saydan, “Çocuk şuruplarının bulunmama nedeni cam şişe maliyetlerindeki artış. İlaç hammaddelerinin yüzde 98'i ithal ve en temel antibiyotik bile bulunamıyor. Diyabet, ağrı kesici, antibiyotik, tansiyon, çocuk şurupları, antidepresan, tüp bebek, epilepsi, kanser gibi birçok alanda ciddi anlamda sıkıntı var. Bazı ilaçların eşdeğeri de yok” dedi.