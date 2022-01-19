İlave tediye ne zaman ödenecek? Tediye ne demek, kimlere yapılıyor?

Kamuda çalışan işçilere yıl başından beri 4 taksit şeklinde tediye ödemesi gerçekleşiyor. Kadroya geçen taşeronlar da dahil bu ikramiye hakkında yararlanıyor. Kamu işçilerine verilen ilave tediye ve ikramiyelerin ilk taksidi 28 Ocak'ta yatırılacak.

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Türkiye’de farklı kurumlarda çalışmakta olan taşeron işçilerin gözü kulağı tediye haberlerinde. Devlete ait şirket, kurum ve belediyelerde işçi statüsünde çalışanlara ikramiye ve ek ödeme tarihleri açıklandı.

İLAVE TEDİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kamu işçilerine verilen ilave tediye ve ikramiyelerin ilk taksiti 28 Ocak’ta yatırılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı şöyle:

“6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında kanunun 1. maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 28 Ocak‘ta diğer yarısının 29 Nisan‘da ödenmesine,

Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2022 yılında, yapılacak ilave tediyenin tamamının 23 Aralık 2022‘de ödenmesine karar verilmiştir.“

TEDİYE NE DEMEK?

Tediye kelime olarak ek ödeme ya da ikramiye anlamı taşıyor. Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele verilen ek ödemedir. Kamuda çalışan taşeron işçilere yıl başından beri 4 taksit şeklinde tediye ödemesi gerçekleşiyor.