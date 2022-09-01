İmalat PMI ağustosta da daralmaya işaret etti

Türkiye imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Ağustos'ta 47,4'e yükselmesine karşılık sektördeki daralmanın devam ettiğine işaret etti.

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İstanbul Sanayi Odası (İSO) için S&P Global tarafından derlenen imalat PMI, Temmuz’da 46.9 değerini almasının ardından Ağustos’ta 47.4’e yükselerek sektörün altıncı ayda da daralmaya devam ettiğini gösterdi. PMI’da 50’nin altında kalan değerler daralmaya işaret ediyor.

Yeni siparişler Ağustos’ta bir önceki aya göre daha keskin hızla daraldı. Yeni siparişler corona virüsü salgınının sektöre hakim olduğu Mayıs 2020’den bu yana en keskin hızda daraldı.

Üretim alt endeksi ağustosta 43,3’ten 45,9’a yükselirken, yeni siparişler alt endeksi 43,6’dan 42,8’e geriledi.

TALEPTE DÜŞÜŞ, FİYATLARDA ARTIŞ

Talepte düşüş, fiyatlarda artış ve küresel ekonomide zayıflama görüldüğünü kaydeden katılımcılar, bu nedenle yeni ihracat siparişlerinin de azaldığını belirtirken, bazıları Avrupa’dan talebin azaldığına dikkat çekti.

Yeni ihracat siparişleri alt endeksi Ağustos’ta 49,9’dan 48,5’e geriledi.

Öte yandan istihdamda artış devam ederken, yeni işe alımlarda da artış üç ayın zirvesine yükseldi.

Fiyat baskıları talep ve üretim hacmi üzerinde etkili olmaya devam etse de enflasyonun hafiflediğine dair işaretler arttı.

‘PİYASA KOŞULLARI ZORLAYICI’

Hammadde, ulaşım ve enerji maliyetlerindeki artış, asgari ücretin yükselmesi ve TL’nin değer kaybı hem girdi maliyetleri hem de satış fiyatlarındaki artışa katkıda bulundu.

PMI verilerini değerlendiren S&P Global Ekonomi Direktörü Andrew Harker, “Üretimindeki daralma Ağustos’ta bir miktar hız kaybederken, yeni siparişlerin corona virüsü salgın hastalığının başlangıcından bu yana hızlı gerilemeyi kaydetmesiyle yeni siparişlerdeki trend daha dikkat çekici bir hâl aldı. Piyasa koşulları, hem iç hem de ihracat piyasalarında görülen zayıflık nedeniyle açık şekilde zorlayıcı” dedi. (REUTERS)

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