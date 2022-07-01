İmalat sanayi PMI 25 ayında dibine geriledi

İmalat PMI haziranda 48,1'e gerileyerek son 25 ayın dibini gördü ve sektördeki daralmanın devam ettiğine işaret etti. Fiyat artışları ve talebin zayıflaması yeni siparişlerin ve üretimin yavaşlamasına yol açtı.

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Türkiye imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI), haziranda 48,1’e gerileyerek sektördeki daralmanın düşük talebe paralel olarak devam ettiğine işaret etti.

Böylece imalat sanayi PMI’da Mayıs 2020 sonrasındaki 25 aylık dönemin dibi görülmüş oldu.

Yeni siparişler, üretim ve satın alımlar bir önceki aya kıyasla gerilerken şirketler istihdam artırmaya devam etti. Hammadde ve fabrika çıkış fiyatları ise keskin yükselişi sürdürdü.

SALGIN BAŞINDAKİ DARALMA SONRASINDAKİ DİP

İstanbul Sanayi Odası (İSO) için S&P Global tarafından derlenen imalat PMI, sektörün art arda dördüncü ayda da daraldığını gösterdi. PMI’da 50’nin altında kalan değerler daralmaya işaret ediyor.

PMI, mayısta 49,2 değerini almasının ardından haziranda 48,1’e gerileyerek 2020’nin başındaki corona virüsü salgınının çıkış döneminden bu yana en büyük daralmayı kaydetmiş oldu.

Üretim ve yeni siparişler haziran ayında, fiyat artışları ve zorlayıcı ekonomik koşullar nedeniyle talebin düşük kalmasıyla yavaşlayarak sırasıyla art arda yedinci ve dokuzuncu ayda da daraldı. Daralma hızı ise mayısa kıyasla arttı.

Üretim alt endeksi haziranda 47,3 seviyesinden 45,7’ye, yeni siparişler alt endeksi 46,7 seviyesinden 44,9’a geriledi.

Yeni ihracat siparişleri alt endeksi ise art arda üçüncü ayda da daralmaya devam etti ancak daralma hızı yavaşladı. Mayısta 47,2 seviyesini gören yeni ihracat siparişleri alt endeksi haziranda 49,1’e çıktı.

Küresel talep ortamında görülen zorlayıcı koşullar ve fiyat artışları yurt dışından gelen işlerin azalmasına neden oldu.

İmalatçıların girdi maliyetlerinde hammadde ile enerji fiyatlarındaki artış ve kur dalgalanmalarından kaynaklanan yükseliş devam etti.

Şirketler buna karşılık satış fiyatlarını keskin şekilde artırdı. Ancak yine de Eylül 2021’den bu yana görülen en hafif artış gerçekleştirilmiş oldu.

PMI verilerini değerlendiren S&P Global ekonomi direktörü Andrew Harker, “Türk imalatçılar şu anda zorlu bir piyasa ile karşı karşıya. Fiyat artışları ve talebin zayıflaması yeni siparişlerin ve üretimin yavaşlamasına yol açtı. Bu ay da istihdamın artırılması ana olumlu gelişme olurken, bu alanda dahi istihdam yaratma hızı iki yılın en düşük seviyesinde kaldı. Gelecek ayların da şirketler için zorlu geçmesi muhtemel” dedi. (REUTERS)

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