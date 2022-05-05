İmalat sanayideki ivme kaybı sürüyor

Büyümenin öncü göstergesi olarak gösterilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, art arda ikinci ay ivme kaybetti. Martta 49.4 değerini alan PMI, nisanda 49.2'ye düştü.

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Türkiye imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) 2022 Nisan’da 49.2’ye gerileyerek sektördeki daralmanın talep, maliyet ve tedarik zinciri kaynaklı baskılar ile Ukrayna savaşının etkileri nedeniyle devam ettiğine işaret etti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından derlenen İmalat PMI, sektörün art arda ikinci ayda da daraldığını gösterdi. 2022 Mart’ta 49.4 değerini alan PMI’da 50’nin altı değerler daralmaya işaret ediyor.

İSO’dan yapılan yazılı açıklamada, “Nisanda önceki aya göre daha ılımlı seyretmekle birlikte yavaşlama eğilimi beşinci aya ulaştı” denildi.

YENİ İŞ ALMAKTA ZORLANIYORLAR

İmalatçıların yaptığı üretim, bir önceki aya göre yükselse de art arda beşinci ayda da daralmaya işaret etti. Mart ayında 46.9 olan üretim alt endeksi ikinci çeyreğin ilk ayında 47.1’e yükseldi.

Üretimdeki daralma, fiyat artışları ve Ukrayna’daki savaşın talebe olan etkisinden kaynaklandı.

Şirketlerin ankete verdikleri cevaplar talebin kırılgan olduğuna dikkat çekti.

Şirketler, fiyat artışları nedeniyle yeni iş almakta zorlandıklarını ifade etti. Yeni siparişler art arda yedinci ayda da daralırken yeni ihracat siparişleri de 2022 Ocak’tan bu yana ilk defa daralma kaydetti.

HAM MADDEYE ERİŞİM SORUNU ETKİLİ OLDU

Yeni siparişler alt endeksi marttaki 45.9 seviyesinden 46.2’ye çıkarken yeni ihracat siparişleri alt endeksi de marttaki 50.4 seviyesinden 49.3’e geriledi.

Ham madde temininde yaşanan zorluklar, artan maliyetler ve kırılgan müşteri talebi de nisanda satın alma faaliyetindeki daralmaya katkıda bulundu. (REUTERS)

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