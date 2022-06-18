İmamoğlu: Gelin hep birlikte karar verelim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinin, vatandaşın tercihleriyle belirleneceğini belirten İBB Başkanı İmamoğlu, "Gelin, bu kentin kaynaklarının nasıl kullanılacağına, hangi yatırımların, projelerin hayata geçirileceğine hep birlikte karar verelim” çağrısında bulundu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında hayata geçirilen “Katılımcı Bütçe Modeli” kapsamında bu yıl da “Bütçe Senin, Karar Senin” diyerek, İstanbullulara projeler arasında tercihte bulunma, kamu kaynaklarının ne şekilde kullanıldığını bilme, kamusal kaynakların kullanılacağı alanlarda öncelik belirleme gibi fırsatları sundu.

Duyuruyu paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm İstanbulluları butcesenin.istanbul internet adresinde tercihte bulunmaya çağırdı.

“İSTANBULLULARI KENTİN YÖNETİMİNE KATMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

İmamoğlu, “Göreve başlamadan önce henüz adaylığım sürecinde bu şehri sizlerle birlikte yöneteceğimizin sözünü vermiştim. 3 yıldır da hiçbir hemşehrimizi ayırmadan, tıpkı sözünü verdiğimiz gibi eşit, katılımcı, kapsayıcı ve şeffaf bir anlayışla, bu güzel kente hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz. Çünkü adil, yeşil ve yaratıcı bir İstanbul hedefimize, ancak hep birlikte ortak aklın ışığında yol alarak ulaşabileceğimi çok iyi biliyoruz. Kentlerin sahibinin o kentte yaşayanlar olduğuna inanıyoruz. İstanbulluları kentin yönetimine katmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

“Şimdi bir kez daha Bütçe Senin, Karar Senin diyoruz” ifadelerini kullanan İmamoğlu, “Geçen yıl, İstanbul Büyükşehri Belediyesi'nin tarihindeki ilk katılımcı bütçe modelini hayata geçirmiş, hep birlikte yerel demokrasinin çok güzel bir örneğini sergilemiştik. Gerçekten birbirinden güzel ve kentimiz için çok faydalı projeler ortaya çıktı. İstanbulluların sunduğu, İstanbulluların oyladığı projelerimizi, bütçemize aldık ve uygulamaya başladık. Bu yıl da sizleri, İstanbul için geliştirdiğini projeleri bizlerle paylaşmaya, projeler arasından hangilerinin uygulamaya geçeceğini oylamaya davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

“HEP BİRLİKTE KARAR VERELİM”

Vatandaşların proje fikirlerinin de değerlendirileceğini açıklayan İmamoğlu, “Bağımsız bir jüri, sizden gelecek projeleri değerlendirecek. İkinci tura kalacak projeler sizin oylarınızla belirlenecek. Gelin, bu kentin kaynaklarının nasıl kullanılacağına, hangi yatırımların, projelerin hayata geçirileceğine hep birlikte karar verelim” ifadelerini kullandı.