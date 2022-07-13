IMF, ABD ekonomisinin büyüme tahminlerini düşürmeye devam ediyor

IMF, ABD ekonomisinin 2022 büyüme beklentisini yüzde 2,9'dan 2,3'e düşürdü. Kurum geçtiğimiz ay bu oranı yüzde 3,7'den yüzde 2,9'a indirmişti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Uluslararası Para Fonu (IMF), dün yaptığı açıklamada ABD’de resesyondan kaçınmanın “giderek daha zorlu” olacağı konusunda uyardı.

Kurum son verilerin tüketici harcamalarının zayıflığına işaret ettiğini belirterek 2022 ABD büyüme tahminini yüzde 2,9’dan 2,3’e düşürdü. IMF ayrıca 2023 reel GSYİH büyüme tahminini yüzde 1,7’den yüzde 1’e indirdi.

Yapılan açıklamada yüksek enflasyonun zorluklarına ve fiyatları kontrol altına almak için ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gerçekleştirdiği faiz artışlarına vurgu yapıldı. Açıklamada, geniş tabanlı bir enflasyon artışının “hem ABD hem de küresel ekonomi için sistematik riskler oluşturduğu” belirtildi.

IMF TAHMİNLERİ DÜŞÜYOR

IMF, nisanda yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nda, ABD ekonomisinin 2022’de yüzde 3,7 ve 2023’te yüzde 2,3 büyüyeceği tahmininde bulunmuştu.

Sonrasında ise IMF, ABD ekonomisinin bu yılla ilgili büyüme beklentisini yüzde 3,7’den yüzde 2,9’a ve 2023 için tahminini yüzde 2,3’ten yüzde 1,7’ye indirmişti. Son tahminlerin 2,3 olarak güncellenmesi piyasadaki ekonomik durgunluk korkularının haklı olduğuna dönük endişeleri artırıyor.

Son açıklamada, ABD ekonomisinin 2024 yılı büyüme beklentisinin ise yüzde 0,8’den yüzde 1,2’ye ve 2025 yılı tahmininin yüzde 1,7’den yüzde 1,8’e çıkarıldığı ve 2026 ve 2027 yıllarında da ülke ekonomisinin sırasıyla yüzde 2,1 ve yüzde 1,9 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

ENFLASYONLA MÜCADELE VURGUSU

Öte yandan IMF Batı Yarımküre Departmanı ekonomisti Andrew Hodge geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı bir blog yazısında, Fed’in faiz artırımlarının tüketici harcamalarını yavaşlatacağını ve arz sıkıntılarını hafifleteceğini söyledi.

Hodge, “Yavaşlayan talep, 2023’ün sonlarında işsizliği yüzde 5’e çıkaracak. Bu da ücretleri baskılayabilir” dedi.

İlginizi Çekebilir Eylül ayında ihracat frene basabilir

İlginizi Çekebilir Fırına destek vermeyin yoksula ekmek verin