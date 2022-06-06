IMF ve BM’den çarpıcı rapor… Açlık büyüyor: Türkiye’de dikkat çeken artış

IMF uzmanları savaşın küresel açlık dalgasına neden olabileceği uyarılarında bulunurken BM verilerinde Türkiye'de yetersiz beslenmenin son 3 ayda hızlı bir şekilde arttığı görüldü.

Sozcu.com.tr

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Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Finans ve Kalkınma isimli yayınında savaşın gıda krizini körüklediği, Türkiye’nin de gıda güvenliği riski olan ülkeler arasında olduğu belirtildi.

Ayrıca Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı’nın açlık haritasında Türkiye’de yetersiz beslenmenin son dönemde hızlı bir şekilde arttığı ve yetersiz beslenen kişi sayısının 14,8 milyona ulaştığı görüldü.

IMF yayınında Andrew Stanley tarafından kaleme alınan yazıda, “Çatışma, COVID ve iklim değişikliğinin açlık krizine yol açtı” denildi. Gıda fiyatlarının son aylarda rekor seviyelere ulaştığı hatırlatılan yazıda, 2021’de gıda fiyatlarının yüzde 23 arttığı, bunun nedeninin ekstrem hava koşullarının hasatlara zarar vermesi ve enerji maliyetlerinin artması olduğu belirtildi.

Yazıda uzun vadeli gıda tüketim ihtiyaçlarını karşılayamayan insan sayısının birkaç yıl boyunca büyük ölçüde değişmeden kaldığı ancak 2020’de dünya çapında 118 milyon kişi arttığı belirtilirken mevcut tahminlerin 2020’den itibaren 100 milyon kişi daha artarak 869 milyona ulaştığı belirtildi.

SAVAŞ AÇLIK RİSKİNİ BÜYÜTTÜ

2022 yılında ise Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi ile birlikte küresel gıda fiyatları endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Yazıda konu ile ilgili şu değerlendirmeler yer aldı:

“İşgal, Ukrayna’nın Karadeniz limanlarını ve Rusya’nın ihracat kabiliyetini engellerken tarlaları bakımsız bıraktı. İki ülke, küresel buğday ihracatının yaklaşık dörtte birini oluşturuyor ve dünyada ticareti yapılan tüm tahılların yaklaşık sekizde birini sağlıyor.

Gıda fiyatları diğer büyük küresel ekonomik zorluklarla birlikte artıyor. Enflasyon yükseliyor ve pandemi tedarik zincirlerini hırpalamaya devam ederken, iklim değişikliği daha fazla kuraklık, sel, sıcaklık ve orman yangınlarıyla dünyanın birçok tarım bölgesinde üretimi tehdit ediyor.”

TÜRKİYE’DE YETERSİZ BESLENME ARTIYOR

Yazıda ayrıca BM Dünya Gıda Programı’nın açlık haritası da paylaşıldı. HungerMapLive olarak bilinen ve 9 Mayıs tarihinde güncellenen haritaya göre Türkiye’nin de ‘orta riskli ve istikrarlı’ kategorisinde olduğu görüldü.

Haritada ayrıca 82,3 milyon nüfuslu Türkiye’de yetersiz gıda tüketimi olan kişi sayısının 3 ayda 410 bin kişi artarak 14,8 milyon kişiye ulaştığı belirtildi. Mayıs ayında yeterli gıdaya erişemeyen kişi sayısındaki 1 aylık artış ise yaklaşık 50 bin kişi oldu.

EN YETERSİZ BESLENEN ŞEHİR ŞIRNAK

5 yaş altı çocukların yüzde 1,7’sinin ağır beslenme eksikliği olduğu belirtilirken kronik beslenme yetersizliği yaşayan 5 yaş altı çocukların oranı ise yüzde 6 oldu. Türkiye’de yetersiz gıda tüketimin en yüksek olduğu şehir ise Şırnak oldu. 540 bin nüfuslu Şırnak’ta 115,7 bin kişinin yeterli beslenmeye ulaşamadığı aktarıldı.

“Yetersiz beslenme” BM tarafından, ‘normal bir yaşam sürdürülebilmesi için gerekli minimum fizyolojik ihtiyaçları karşılayamayacak kadar az kalori alınması durumu’ olarak tanımlanıyor.

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