IMF ve Dünya Bankası başkanlarından korkutan resesyon uyarısı

IMF Başkanı Georgieva ve Dünya Bankası Başkanı Malpass küresel resesyon riskinin de arttığı uyarısında bulundu.

Sozcu.com.tr

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Uluslararası Para Fonu (IMF) Genel Müdürü Kristalina Georgieva ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass düzenledikleri ortak basın toplantısında merkez bankalarının yüksek enflasyonu dizginlemek için yaptığı faiz artışlarıyla küresel ekonomide durgunluk riskinin arttığına dair uyarılarda bulundu.

Malpass dünya ekonomisinin gelecek yıl resesyona girmesi yönünde bir risk ve gerçek bir tehlike olduğunu belirtirken Georgieva resesyon risklerinin arttığını belirtti. Georgieva ayrıca enflasyon konusunda da uyarılarda bulundu.

Gerogieva, konut piyasasındaki gelişmelerin büyümeyi aşağı çekmesi nedeniyle Çin’de önemli bir sorun gördüklerini de kaydetti. Georgieva enflasyonun kontrolden çıkmasına izin verilmemesi gerektiğini de belirtti.

Malpass ise gelişmiş ekonomilerde büyümenin yavaşlamasının ve gelişmekte olan ülkelerde para birimlerinin değer kaybetmesinin riskleri artırdığını belirtti. Malpass, “Dünya ekonomisinin gelecek yıl resesyona girmesi yönünde bir risk ve gerçek bir tehlike var” dedi.

TAKVİM YOĞUN

Georgieva ve Malpass’ın ortak basın toplantısı ile açtığı IMF ve Dünya Bankası’nın yıllık toplantısı bu hafta gerçekleşecek. Washington'da bir araya gelecek olan küresel finans liderleri resesyon ihtimallerini ve küresel ekonomideki sorunları değerlendirecek.

IMF-Dünya Bankası toplantısından gelecek değerlendirmeler ise piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

SALGINDAN SONRA İLK YÜZ YÜZE TOPLANTI

IMF ve Dünya Bankası'nın 2022 olağan yıllık toplantısı Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana ilk kez tamamen yüz yüze olacak. Ancak ekonomi, iklim ve güvenlik krizlerinin birleşimi, küresel politika yapıcıların önündeki takvimin zorluğunu da ortaya koyuyor.

Yüksek enflasyon, emtia fiyatları, merkez bankalarının faiz artışları ve Ukrayna’daki savaş gibi konuların gelecek haftaki toplantıya damga vurması bekleniyor. Toplantı dünya genelinden maliye bakanları ve merkez bankacılarını bir araya getirecek.

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