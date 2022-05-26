İngiltere’de elektrik faturalarına destek için enerji şirketlerine ek vergi geldi

İngiltere, enerji şirketlerinin kârına yüzde 25 yeni geçici vergi uygulayacak. Ayrıca ülkede artan enerji faturalarını ödemeye çalışan haneler için 15 milyar sterlinlik destek paketi açıklandı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere bugün, artan enerji faturalarını karşılamak için mücadele eden haneler için 15 milyar sterlin (18,9 milyar dolar) destek paketinin yanı sıra petrol ve gaz üreticilerinin kârları üzerinden yüzde 25’lik vergi uygulanacağı açıklandı.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, İngiltere hükümetinin enerji şirketlerinin kârına yüzde 25 oranında yeni bir geçici vergi uygulamaya başlayacağını belirtti. Duyuru, daha önce bu tip vergilere direnen ve bunları ‘yatırım için caydırıcı’ olarak nitelendiren Başbakan Boris Johnson hükümeti için bir fikir değişikliği olarak yorumlandı.

YATIRIM TEŞVİKİ DE GELDİ

Sunak, “Geçici ve hedefli bir enerji kazancı vergisi getireceğiz. Ancak yeni verginin yanında pakete yeni bir yatırım teşviki de ekledik” dedi. Sunak firmalara yatırımlarında sağlanan vergi indirimini neredeyse iki katına çıkaracak yeni bir Yatırım Ödeneği olacağını da söyledi.

Hanelerin elektrik faturalarına getirilecek destek paketinin 15 milyar pound değerinde olduğunu belirten Sunak, bu sayede hanelerin yaklaşık üçte birine destek verileceğini belirtti.

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