İngiltere’de enflasyon çift hane yolunda

İngiltere'de enflasyon mayıs ayında yüzde 9,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici enflasyonu (TÜFE) mayısta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 oldu. Önceki ay bu seviye yüzde 9,0 olarak kaydedilmişti. Nisan ayında yüzde 2,5 kaydedilen aylık TÜFE artışı mayısta yüzde 0,7 oldu.

Bu verilerle birlikte yıllık bazda son 40 yılın en yüksek enflasyonu kaydedilmiş oldu. Enflasyondaki artış büyük ölçüde gıda ve alkolsüz içecekler, ulaşım, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlardaki fiyat artışlarından kaynaklandı.