İngiltere’de enflasyon çift hane yolunda
İngiltere'de enflasyon mayıs ayında yüzde 9,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici enflasyonu (TÜFE) mayısta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 oldu. Önceki ay bu seviye yüzde 9,0 olarak kaydedilmişti. Nisan ayında yüzde 2,5 kaydedilen aylık TÜFE artışı mayısta yüzde 0,7 oldu.
Bu verilerle birlikte yıllık bazda son 40 yılın en yüksek enflasyonu kaydedilmiş oldu. Enflasyondaki artış büyük ölçüde gıda ve alkolsüz içecekler, ulaşım, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlardaki fiyat artışlarından kaynaklandı.
MERKEZ BANKASI MÜDAHALE EDİYOR
İngiltere Merkez Bankası (BOE) ekim ayında yıllık TÜFE artışının yüzde 11’in üzerine çıkabileceğini öngörüyor. Yükselen enflasyon nedeniyle BOE politika faizini geçtiğimiz hafta 25 baz puan artırdı ve enflasyonun yarattığı tehlikeleri ortadan kaldırmak için “daha sert” adımlar atmaya hazır olduğu uyarısında bulundu.
BOE son adımıyla birlikte aralık ayından bu yana faizleri beş kez artırmış oldu. BOE Aralık ayında koronavirüs salgının ortaya çıktığı 2020 yılından bu yana dünya genelinde faizleri artıran ilk büyük merkez bankası olmuştu.İlginizi Çekebilir Tüketici güveni tarihi düşük seviyede İlginizi Çekebilir Merkez Bankası'ndan 6 ayda 59 milyar dolarlık örtülü satış