İş kapısı daha da daralacak
İktidarın ekonomi programına göre, önümüzdeki 3 yılda işsizlere daha az iş kapısı açılacak. Yıllık istihdam sayısı 1 milyonun altına gerileyecek.
İktidarın ‘yol haritası' diye açıkladığı Orta Vadeli Program'dan (OVP) milyonlarca işsize kötü haber çıktı. OVP'de yer alan hedef ve tahminler, önümüzdeki 3 yılda istihdamın geçmiş
yıllara göre çok daha yavaş artacağını, hazırlanan yeni programın çok daha az kişiye iş kapısı açacağını ortaya koydu.
5 YIL ÖNCEKİ HEDEF
AKP iktidarı, geride kalan son 3 yılda hazırladığı tüm ekonomi programlarında yıllık ortalama 1 milyonun üzerinde istihdam hedefi açıklarken, önümüzdeki 3 yıllık dönemde yıllık istihdam artışının 890 binin altında kalacağı tahmininde bulundu. Toplam istihdam sayısı içinse 5 yıl önceki hedeflere kadar düşüldü. İstihdam artışının yıllık 1 milyonun çok altına düşeceği öngörüsü, yatırımların geleceği konusunda ekonomi yönetiminin de umutlu olmadığı yorumlarına yol açtı.
2020-2022 yıllarını kapsayan OVP'de 3 yıllık program dönemi boyunca istihdamın yıllık ortalama olarak 1 milyon 80 bin kişi artacağı tahmininde bulunulmuş, 2021-2023 OVP'sinde yıllık ortalama istihdam tahmini 1 milyon 336 bine kadar çıkarılmıştı. Geçen yıl hazırlanan 2022-2024 OVP'sinde de istihdam tahmini 1 milyon 170 bin olarak belirlendi.
280 BİN KİŞİ AZALDI
Ancak bu yıl hazırlanan ve gelecek 3 yılı kapsayan 2023-2025 OVP'sinde yıllar sonra ilk kez yıllık ortalama istihdam artışı tahmini 1 milyonun altına çekilerek 890 bine kadar düşürüldü. Bu tahmin, önümüzdeki 3 yıllık dönemde yıllık istihdamın geçmiş 3 yıllık program hedeflerine göre her yıl 280 bin daha aşağıda kalacağını gösteriyor.
5 yıl önceki hedefe döndük
Önümüzdeki 3 yıllık dönemde 865 bin kişinin 2023'te, 903 bin kişinin 2024'te ve 893 bin kişinin de 2025'te iş bulacağı tahmini yapıldı. Yıllık 1 milyonun altında kalan bu artışların gerçekleşmesi halinde, bu yıl 30.6 milyon beklenen istihdam düzeyinin 2023 sonunda 31.5 milyona çıkacağı hesaplandı. 31.5 milyonluk istihdam hedefi, 5 yıl önceki OVP'de de 2018 yılının yaklaşık hedefi olmuştu. Veriler, ekonomi programlarının nüfus artışına rağmen 5 yıldır yeterince istihdam artışı sağlayamadığına işaret ediyor.