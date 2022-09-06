İşçinin memurun emeklinin maaşı buhar oldu

Zam üstüne zam gelince asgari ücretin alım gücü 5 bin TL'nin altına düştü. Yılın ikinci yarısında ücretlere yapılan zam ve enflasyon farkları hayat pahalılığı karşısında iki ayda eridi. Asgari ücretin 553 lirası uçtu gitti.

Erdoğan SÜZER

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Acımasız fiyat artışlarının yaz aylarında da devam etmesi yılın ikinci yarısında yapılan ücret zamlarını şimdiden eritti. En düşük memur maaşının alım gücü temmuz ayından bu yana Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyonuna göre 314 TL, Enflasyon Araştırma Grubunun (ENAG) hesaplamalarına göre 851 TL eridi. Temmuz başında 5 bin 500 liraya çıkarılan asgari ücretin alım gücü ağustos sonunda 4 bin 947 liraya, en düşük emekli aylığı da 3 bin 500 liradan 3 bin 148 liraya düştü.

TÜİK zamların dur durak bilmediği ağustos ayında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) sadece yüzde 1.46 arttığını hesapladı. TÜİK, tüketici fiyatlarının temmuz ayında da yüzde 2.37 yükseldiğini açıklamıştı. Böylece TÜİK'in resmi hesaplarına göre yılın ikinci yarısında yapılan maaş zamlarının ardından geçen ilk 2 aylık dönemde TÜFE artışı yüzde 3.86'da kaldı. Halkın yaşadığı hayat pahalılığını gerçeğe daha yakın hesapladığı belirtilen ENAG ise enflasyonun temmuzda yüzde 5.03, ağustosta yüzde 5.86 olmak üzere iki ayda toplam yüzde 11.18 yükseldiğini bildirdi.

851 TL KAYBETTİ

En düşük dereceli memurun ocak ayında 5 bin 972 lira olan maaşı temmuz ayında enflasyon farkıyla birlikte 8 bin 462 liraya çıkmıştı. Ancak bu memurun alım gücü ağustos sonunda TÜİK'e göre 314 TL, ENAG hesabıyla 851 TL eridi. Öğretmenin kaybı 931 TL'ye polis memurunun alım gücü kaybı bin 242 liraya ulaştı. Profesörün 21 bin liraya ulaşan maaşında 2 bin 113 liralık erime yaşandı.

Asgari ücret 553 TL eridi

Yılın başında 4 bin 253 lira yapılan asgari ücret ilk 6 ayda yağan zamlar karşısında eriyince ikinci 6 ay için ek zam kararı alınmış ve 5 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Ancak zam sağanağı temmuz ve ağustosta da devam edince asgari ücretin alım gücü 2 ayın sonunda TÜİK'e hesabıyla 5 bin 296 liraya, ENAG hesabıyla 4 bin 947 liraya geriledi. Asgari ücretteki erime 553 lirayı buldu. Temmuz başında 3 bin 500 liraya yükselen en düşük emekli aylığının alım gücü de ENAG hesabıyla 3 bin 148 liraya düştü.