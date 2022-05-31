İSO 500’de borç ve kâr patlaması

Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun net kârı 2021'de yüzde 137,2 artarak 219,4 milyar TL'ye yükseldi. Toplam borç da bu dönemde yüzde 71 artarak 1,5 trilyon TL'yi aştı.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından bugün açıklanan ‘Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500)’ araştırmasının 2021 yılı sonuçlarında kâr ve borç rakamlarındaki artışlar dikkat çekti.

2021 yılında halkın geniş kesimleri döviz kuru ve enflasyondaki artış nedeniyle ekonomik zorluk yaşarken, sanayi şirketlerinin kârlarında yüksek oranlı artışlar yaşandı.

SATIŞLAR YÜZDE 73,8 ARTTI

İSO 500’ün net üretimden satış toplamı 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 73,8’lik artışla 2 trilyon 48 milyar TL’ye yükseldi.

İSO 500’ün toplam ihracatı da bu dönemde yüzde 33,9’luk güçlü artışla 85,8 milyar dolara ulaştı.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, net satış rakamındaki büyümede ihracat artışının yanı sıra döviz kurları ve enflasyondaki artışların etkili olduğuna işaret etti.

İSO 500’ün toplam istihdamı da 757 bin kişi arttı.

NET KÂR YÜZDE 137,2 ARTTI

İSO 500’ün toplam faaliyet kârı 2021’de önceki yıla göre yüzde 139 artarak 342 milyar TL’ye ulaştı. Satış rakamına göre faaliyet kârlılığı oranı da yüzde 14,8’e yükseldi.

İSO 500’ün faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) da bu dönemde yüzde 120 artışla 405 milyar TL’ye ulaştı.

İSO 500’ün net dönem kârı yüzde 137,2 artarak 219,4 milyar TL’ye ulaşırken, 97 milyar TL’lik net üretim dışı gelir dikkat çekti.

BORÇLAR 1,5 TRİLYON TL’Yİ AŞTI

İSO 500’ün toplam borçları, 2021’de yüzde 71 artışla 1,5 trilyon TL’yi aştı.

Bu dönemde kur farkı ve faiz ödemeleri kaynaklı finansman giderleri yüzde 135 artışla 209 milyar TL’ye yükseldi.

İSO 500’ün toplam kaynakları içinde borçların payı tarihte ilk kez yüzde 70’i aşarken, özkaynak oranı yüzde 30’un altına geriledi.

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