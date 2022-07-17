İspanya’da kısa ve orta mesafeli trenler ücretsiz oluyor

İspanya'da yükselen enflasyon ve artan yakıt masrafları nedeniyle hükümet 1 Eylül'den yıl sonuna kadar trenlere binişi ücretsiz yaptı. Türkiye'de ise trene bu yıl zam üstüne zam yapıldı.

Sozcu.com.tr

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Dünyada enerji fiyatlarının yükselmesiyle artan yakıt maliyetleri ulaşımı da pahalılaştırırken Avrupa ülkeleri ucuz toplu taşımayı teşvik etmek adına çeşitli önlemler almaya başladı.

İspanya, artan yaşam maliyetleri ile mücadele etmek adına 1 Eylül’den yıl sonuna kadar bazı kısa ve orta mesafeli trenlere binişin ücretsiz olacağını açıkladı. Banliyö trenlerini de kapsayan düzenleme uzun mesafeli güzergahlar için geçerli olmayacak.

Geçtiğimiz salı günü, İspanya’daki sol koalisyon hükümeti tarafından açıklanan düzenlemeye göre, devlete ait demiryolu ağı Renfe’nin belirli güzergahlarında seyahat etmek 1 Eylül’den yıl sonuna kadar ücretsiz olacak.

KISA VE ORTA MESAFEDE GEÇERLİ

Hükümet geçtiğimiz mayıs ayında metrolar, otobüsler ve tramvaylar da dahil tüm toplu taşıma araçlarında yüzde 30 indirime gidileceğini açıklamıştı. Demiryolunda yapılan son indirimler, cercanías adı verilen banliyö servislerinde ve media distancia denilen 300 km’den az orta mesafeli güzergahlarda geçerli olacak.

Ayrıca söz konusu indirimler tekli bilet alanlar için de geçerli olmayacak. Düzenlemeden büyük oranda turistler yerine İspanyol vatandaşlarının yararlanması öngörülüyor.

‘ZORLUKLARIN FARKINDAYIZ’

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez konu ile ilgili yaptığı açıklamada, İspanya halkının yaşadığı zorlukların tamamen farkında olduğunu belirtirken, “Maaşların gitgide azaldığını ve ay sonuna ulaşmanın zor olduğunu biliyorum” dedi.

İspanya Ulaştırma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, “Bu önlem, enerji ve yakıt fiyatlarındaki olağanüstü artış nedeniyle günlük işe gidip gelmenin güvenli, konforlu, ekonomik ve sürdürülebilir bir yolunu garanti etmek için toplu taşımayı kullanmayı teşvik ediyor” ifadelerine yer verdi.

ALMANYA UCUZ TOPLU TAŞIMA UYGULAMASINA GEÇTİ

Öte yandan artan yakıt fiyatları nedeniyle ulaşım konusunda düzenlemeler yaparak halkın cebini rahatlatmak isteyen tek ülke İspanya değil.

Geçtiğimiz mayıs ayında, Almanya’nın ulusal demiryolu şirketi Deutsche Bahn, haziran ayından ağustos ayının sonuna kadar geçerli olarak ‘9 euroya sınırsız ulaşım’ uygulamasını başlattı.

Avusturya ise iklim bileti adını verdiği uygulama ile ülke genelinde 3,5 euro gibi bir ücretle pek çok yerde sınırsız toplu taşımaya binme hakkı sunmaya başladı. Ülkede böylece bireysel otomobil kullanımının azaltılarak fosil yakıt tüketiminin sınırlanması da teşvik ediliyor.

TCDD ZAM ÜSTÜNE ZAM YAPTI

Diğer taraftan şehirler arası ulaşımın oldukça pahalı hâle geldiği Türkiye’de ise Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yılbaşından bu yana bilet fiyatlarına zam üstüne zam yaptı. Yüksek Hızlı Tren fiyatlarına yılın başından bu yana dört kez zam geldi.

1 Ocak tarihinde Ankara-İstanbul seferi için 84 TL olan Yüksek Hızlı Tren biletine 3 Ocak 2022'de yaklaşık yüzde 20 zam yapılmış ve bilet 101 TL'ye yükselmişti. Mart ayında yüzde 10, nisan ayında ise yüzde 15 zam yapılan bilet fiyatlarına son olarak haziranda yüzde 30 daha zam yapıldı.

Böylece Ankara-İstanbul biletleri son 6 ay içerisinde 84 TL'den 195 TL'ye yükselirken yıl başından bu yana fiyatlar yüzde 132 artmış oldu. Ayrıca son zamla birlikte Konya-Ankara arası hızlı tren bilet fiyatı 67 TL’den 87 TL’ye, 182 TL olan İstanbul-Konya bileti ise 235 TL’ye çıktı.

Artan yakıt maliyetleri nedeniyle otomobil, otobüs gibi ulaşım araçlarıyla seyahat etmek de son dönemde oldukça pahalı hâle gelirken vatandaşların ucuz ve konforlu ulaşım aracı olarak gördüğü tren biletlerinin fiyatlarına fahiş zamlar gelmesi, bu yıl ülke içinde seyahat etmek isteyen vatandaşları zorlamaya devam ediyor.

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