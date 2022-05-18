İSPARK ücretlerine zam geldi

İBB Meclisi’nde oybirliği ile alınan karar doğrultusunda İBB şirketi İSPARK’ın işlettiği otoparkların ücretlerine yüzde 25 zam geldi.

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İBB Meclisi mayıs ayı oturumlarının ikinci birleşiminde oybirliği ile alınan karar doğrultusunda İSPARK tarafından işletilen otoparklara yüzde 25 zam yapıldı.

Oturumda, İBB yönetiminin İSPARK personeline yapılacak yüzde 54.4 oranındaki zammın karşılanabilmesi için 2022 yılı park ücreti tarifesinde talep ettiği artış, AKP-MHP grubunun çoğunlukta olduğu komisyon tarafından revize edilerek uygun bulundu.

YÜZDE 25 ZAM

Komisyon şirketin finansman ihtiyacının sermaye artışı veya sübvanse teklifi ile karşılanması gerektiğini belirtti. Buna göre İSPARK'ın işlettiği otoparklara ortalama yüzde 25 zam yapıldı. Karar oybirliği ile kabul edildi.

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