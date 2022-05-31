İsrail ilk kez bir Arap ülkesiyle serbest ticaret anlaşması imzaladı

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ilk büyük serbest ticaret anlaşması imzalandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında aylardır devam eden müzakerelerin ardından ilk büyük serbest ticaret anlaşması imzalandı.

İsrail ile bir Arap ülkesinin imzaladığı ilk büyük anlaşmada sona varıldığını duyuran BAE'nin İsrail Büyükelçisi Amir Hayek, Twitter hesabından daha önce paylaştığı, “İsrail ve BAE gelecek saatlerde serbest ticaret anlaşması imzalayacak” paylaşımını alıntılayarak, “Tamamlandı” ifadelerini kullandı.

BAE’DE İSRAİL ETKİNLİĞİ ARTACAK

BAE-İsrail İş Konseyi Başkanı Dorian Barak imzalanan anlaşmanın vergi oranlarını, ithalat ve fikri mülkiyet haklarını ve daha çok İsrail şirketinin BAE’de özellikle Dubai'de iş kurmasını içerdiğini söyledi.

Konsey, yıl sonuna kadar Güney Asya, Uzak Doğu ve Orta Doğu ile BAE'de veya BAE bağlantılı çalışan yaklaşık bin İsrailli şirketin olacağını tahmin ediyor. Başkan Barok, “İç Pazar, fırsatların tamamını sunmuyor. Fırsatlar, daha geniş bölgeyi hedef almak için Dubai'de oluşuyor” açıklamasında bulundu.

İLİŞKİLER 2020’DE BAŞLAMIŞTI

İsrail ile BAE arasında resmi ilişkiler ilk olarak 2020 yılında imzalanan ve ABD’nin aracılık ettiği İbrahim Anlaşması ile başlamıştı.

Aynı yıl iki ülke arasında ticari ilişkiler de başlamış ve 2021 yılında ticaret hacmi 900 milyon dolara ulaşmıştı. Söz konusu anlaşma İsrail ile bir Arap ülkesi arasında imzalanan ilk ticaret anlaşması olma özelliğini taşıyor. (İHA)

İlginizi Çekebilir Büyüme rakamları açıklandı

İlginizi Çekebilir Dış ticaret açığında büyük artış