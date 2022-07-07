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İsrail ve Türkiye arasında 71 yıl sonra ilk kez havacılık anlaşması imzalandı

İsrail ve Türkiye 1951'den bu yana imzalanan ilk havacılık anlaşmasıyla karşılıklı uçuşları artıracak.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:18 - 07 Temmuz 2022 Güncellenme:
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İsrail ve Türkiye arasında 71 yıl sonra ilk kez havacılık anlaşması imzalandı

İsrail Ulaştırma Bakanlığı, bugün imzalanacak havacılık anlaşması kapsamında İsrail ile Türkiye’nin ikili havayolu trafiğini artıracağını açıkladı. Anlaşma, iki ülke arasında 1951’den beri ilk imzalanan havacılık mutabakatı olacak.

Bakanlığın açıklamasında, “Anlaşma kapsamında İsrail havayolu şirketleri Türkiye’deki birçok istikamete, Türk havayolu şirketleri de İsrail’e uçuşlar başlatacak” ifadeleri yer aldı.

Bakanlık yaptığı açıklamada, “Anlaşmanın, Türk şirketlerinin İsrail’e uçuşlarının yanı sıra İsrail şirketlerinin Türkiye’deki çeşitli noktalara uçuşlarının yeniden başlamasıyla sonuçlanması bekleniyor.” dedi.

SEYAHAT UYARISI YAYINLANMIŞTI

İsrailli Haaretz Gazetesi, Türkiye’nin güvenlik tehditlerine rağmen İsrailli turistler için en popüler destinasyonlardan biri olmaya devam ettiğini belirtti.

Geçen ay İsrail Dışişleri Bakanlığı, İran’ın Türkiye’deki Yahudi hedeflerine saldırı düzenlemeyi planladığını ileri sürerek İsrail vatandaşlarını İstanbul’a seyahat etmekten kaçınmaya çağıran bir seyahat uyarısı yayınlamıştı.

İsrail’in seyahat uyarısı sonrasında İran istihbarat teşkilatından olduğu belirtilen kişiler Türk yetkililer tarafından tutuklanmış, sonrasında seyahat uyarısı geri çekilmişti.

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