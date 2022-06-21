İstanbul Fırıncılar Odası’ndan ekmek zammı açıklaması

İstanbul'da ekmeğe zam tartışmasına ilişkin İstanbul Ekmek Fırıncıları Sanatkarları ve Ekmek Satıcıları Esnaf Odası'ndan açıklama yapıldı.

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İstanbul Ekmek Fırıncıları Sanatkarları ve Ekmek Satıcıları Esnaf Odası, zam konusunda açıklama yaptı. Mevcut tarifenin devam ettiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

* “İstanbul’daki ekmek tarifesine ilişkin gerçeği yansıtmayan bilgilere karşın kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur.

* İstanbul’da en son ve geçerli olan tarife 11 Mart 2022 tarihinde 210 gram ekmek 3 TL, bin gramı 14,28 TL olacak şekilde belirlenmiştir.

“4 TL TALEBİMİZ UYGUN BULUNDU”

* O tarihten bu tarihe kadar ilimizde ekmek fiyatlarına ilişkin Azami Fiyat Tarifesini Belirleme Komisyonu tarafından tarife değişikliğine yönelik yeni bir karar alınmamış ve kamuoyunda bahsi geçen fiyatlarda bir tarifeye onay verilmemiştir.

* Yeni bir tarife için ise ilgili kurumlar nezdinde görüşmelerimiz devam etmektedir. 210 gram ekmeğin 4 TL olması yönündeki talebimiz de Azami Fiyat Tarifesini Belirleme Komisyonu’nca uygun bulunmuş. Tarifenin geçerli olması için ilgili kurumlar tarafından onay beklenmektedir.” DHA

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