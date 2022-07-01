İstanbul mayıs ayında pandemi öncesine döndü

İstanbul’un hem mayıs ayında hem de 5 aylık dönemde doluluk ve oda başı gelir ortalaması Avrupa destinasyonları ortalamasının üzerine çıktı. TÜROB Başkanı Müberra Eresin, “2019 yılını geçme ihtimali çok yüksek. Son iki yıldır hasret kaldığımız canlılığa ulaştık" dedi.

Sayime BAŞÇI

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Pandemi dönemde işletmelerin yarıya yakınının açılış yapamadığı ve sektör içinde en büyük kaybı yaşayan kesim olan şehir otelleri için tünelin ucundaki ışık göründü. Hem doluluk hem de oda başı gelirlerde Avrupa şehirlerini aşan İstanbul mayıs ayında sektörün zirve yılı olan 2019 rakamlarını yakaladı.

DOLULUK ORANI ARTTI

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, “2019 yılını geçme ihtimali çok yüksek. Son iki yıldır hasret kaldığımız canlılığa ulaştık. İstanbul'da Mayıs 2022 otel dolulukları yüzde 78.4 oldu. 2019 yılı Mayıs ayında bu oran yüzde 58.2 olmuştu” dedi.

ODA BAŞINA GELİR

Öte yandan oda başı gelirlerde Avrupa ortalaması ise 62.38 Euro seviyesinde kaldı. Türkiye genelinde otel dolulukları da Mayıs 2022'de yüzde 70.3, oda başı gelirler 73.1 Euro oldu. Eresin, bu verilere dair “İstanbul'un hem mayıs ayında hem de 5 aylık dönemde doluluk ve oda başı gelir ortalaması Avrupa destinasyonları ortalamasının üzerine çıktı” diye konuştu.

Ajansa eleştiri

TÜROB'un toplantısına katılan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) deniz, kum, güneş çerçevesinden çıkması gerektiğini söyledi. Avdagiç, “TGA'nın en büyük gelir kalemi İstanbul'daki turizm sektörü. TGA'nın İstanbul'un tanıtımını çok faklı özel ve bir şekilde yapması gerekiyor” dedi.