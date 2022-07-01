İstanbul’un enflasyonunda yeni rekor

İTO, İstanbul'da yıllık tüketici enflasyonunun haziranda yüzde 94,19 ile son 24 yılın zirvesine yükseldiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul’da enflasyon son 24 yılın zirvesine çıktı.

Buna göre, perakende fiyatları yansıtan ve 2022 Mayıs ayında yüzde 5,84 artış izlenen İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, 2022 Haziran ayında da yüzde 4,03 oranında yükseldi.

2022 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 94,19, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 48,44 olarak gerçekleşti.

Hazirandaki yıllık yüzde 94,19’luk artış, son 24 yılın en yüksek enflasyonu olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK ARTIŞ ULAŞTIRMADA

Haziran 2022'de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 5,16, konut harcamalarında yüzde 5,06, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 4,55, gıda harcamalarında yüzde 3,79 artış izlendi.

Sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 3,72, ev eşyası harcamalarında yüzde 3,57, giyim harcamalarında yüzde 2,12 ve diğer harcamalar grubunda yüzde 0,52 artış gözlendi.

TOPTAN FİYATLARDA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 90’A DAYANDI

Öte yandan, toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve 2022 Mayıs ayında yüzde 5,76 oranında artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise, 2022 Haziran ayında yüzde 8,17 oranında yükseldi.

2022 Haziran’da bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 87,98, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 52,45 oldu.

2022 Haziran ayında toptan fiyatlar ise aylık bazda bir önceki aya göre; yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 15,11, gıda maddeleri grubunda yüzde 10,34, kimyevi maddeler grubunda yüzde 8,06 artış gözlendi.

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